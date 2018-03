Készülnek a hajózási szezonra

565 millió forint beruházást tervez idénre a Balatoni Hajózási Zrt. Kollár József, a társaság vezérigazgatója elmondta: több vízi jármű is megújul, egy központi ügyfélszolgálatot is bevezetnek, továbbá 2018-ban is tavalyi árakon várják a hajózni vágyókat.

A sólyatéren parkol több hajó is Siófokon. Először a Góliát uszályos hajó felújítása zajlik. Kollár József, a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója elmondta: egy mobil lágy iszap berendezéssel látják el a vízi járművet.

– Eddig nem volt ilyen járművünk, a jövőben oda tudunk hajózni és a lágy iszapot el tudjuk távolítani, amit Balatongyörökre szállítunk. Főként a strandok esetében fontos ennek a berendezésnek a használata – tette hozzá Kollár József. A Kelén is a sólyatéren parkol, amint az időjárás engedi, megkezdődik a felújítása. Megvizsgálják a héjazatot, felújítják a motort és új festést is kap. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Idén is tavalyi árakon vehetik igénybe a Balatoni Hajózási Zrt. szolgáltatásait a turisták. Kollár József elmondta: három százalékos árbevétel növekedésre számítanak, amelyet a forgalomtól várják. Már januárban elkészítették 2018-as üzleti tervüket. Bevezetnek egy egycsatornás központi ügyfélszolgálatot, felkészült munkatársuk tájékoztatást ad minden ágazat résztvevőinek. A szezonban 10 kikötőből varázshajó, 13 kikötőből pedig bulihajók indulnak. A vízi taxi mellett séta-és Minimax hajó is várja a turistákat. Ha az időjárás engedi, már március 15–én kihajóznak, a szezon viszont a hagyományokhoz híven nagyszombaton indul. Idén változás, hogy a kompok negyed órával korábban indulnak reggelente.

– Egy kérdőívben kérdeztük meg a komphasználókat, a korábbi indulás segíti a munkába járásukat, ez alapján változtattuk meg a menetrendet – tette hozzá Kollár József. Továbbá három kompkoncertet is terveznek, júniusban pedig az 50 éves Kisfaludyt köszöntik. Ötven magyarországi település mutatkozhat be az idén ötven éves házigazda Siófok városában. A Balatoni Hajózási Zrt. és szervezőtársai 2018. június 9–10–én a Nemzeti Regatta Magyarország Településeinek Vitorlásfesztiválján újra várják a települési csapatokat, illetve a kilátogató érdeklődőket az idén várossá válásának 50. évfordulóját ünneplő Sófokra, a Balaton nyári fővárosába. A kétnapos országos seregszemlére minden hely elkelt. 45 település már hivatalosan, öt pedig szándéknyilatkozatban jelezte, hogy részt venne a Nemzeti Regattán. Idén már biztosan találkozhatunk a települések sorában új bemutatkozóként Debrecen, Tolna, Szolnok és Nagykőrös városával, a már rutinos versenyzőként érkező Mohács csapatával, de biztosan itt lesz Miskolc és az elmúlt két alkalommal dobogós Csopak csapata is és természetesen a házigazda, idén 50 éves Siófok városa is.