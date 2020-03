Két évig is eltart a Nagyboldogasszony-székesegyház felújítása

Kezdődik a belső felújítás a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. Húsvétig még itt tartják a miséket, ám az ünnepet követően vélhetően két évig a katolikus gimnázium udvarán lévő körkápolnában várják majd a híveket a papok. A Kaposvári Egyházmegyében egyébként nyár elején egy másik jelentős építkezés is elkezdődik; zöldmezős beruházásban új katolikus óvoda épül a Kecel-hegyen.

Mohay Gábor egyházmegyei főépítésztől megtudtuk: a székesegyház-rekonstrukció az 1886-ban épült, egykori belvárosi nagytemplom teljes belső terét és külső megjelenését egyaránt érinti, hiszen az épület igencsak megérett a felújításra, amely már a jövő héten elkezdődik. A szakemberek hozzáfognak a teljes belső falfelület díszítő és figurális festésének, valamint a Kratzmann Ede műhelyében készült, harminchárom színes ólomüveg-ablak restaurálásához, amelyeket biztonságos üvegezéssel védenek meg. A reggeli negyed 8-as, illetve az este 6 órakor kezdődő misék idejére kinyit a székesegyház, ám a húsvéti szertartások után a rekonstrukció teljes elkészültéig zárva lesz Isten hajléka, amely a város első plébániatemplomaként, Tandor Ottó tervei szerint épült, s fal- és boltozatfelületeit Leszkovszky György budapesti festőművész festette 1935–40 között, a márványszobrok Brandceisz János és Bory Jenő alkotásai.

A jelentős összegű kormánytámogatással megvalósuló székesegyház-felújítás keretében új tetőt kap az épület, amelynek természetesen a homlokzata is megszépül. Egy modern és a korábbinál sokkal nagyobb sekrestye is épül, mégpedig azért, hogy a jelentősebb egyházmegyei liturgikus eseményeknél is elférjen az asszisztencia. Modern vizesblokk létesül, és megvalósul a külső akadálymentes megközelítés is. Tetszetős padlóburkolatot kap a székesegyház, amely évtizedeken át a megyeszékhely leghidegebb templomai közé tartozott, ám a rekonstrukció során korszerű padlófűtéssel biztosítják a kellő hőfokot.

Korszerűsítik az elektromos hálózatot és modern hangosítást kap az épület. Természetesen a fából készült nyílászárók és a toronyban lévő zsalugáterek is megújulnak; átalakítják és modern berendezéssel látják el a belső liturgikus teret, s a hívek is új padokon, székeken ülve hallgathatják majd Isten igéjét. A déli mellékhajóban szentségi kápolna létesül, a karzat alatt lévő fekete rács helyett biztonsági üvegfalat építenek, és új gyóntatófülkék várják majd a híveket, hogy megszabaduljanak bűneiktől.

Hamarosan elkezdődik az állványozás, a kivitelező elvégzi a szükséges belső bontásokat, és megújul az öreg orgona is. Mivel a földszinti templomtérbe egy úgynevezett második játszóasztal is kerül, így kiváló lehetőség kínálkozik majd az orgonakoncertekre.

Mohay Gábor egyházmegyei főépítésztől megtudtuk azt is: a székesegyházi rekonstrukcióval párhuzamosan hamarosan egy másik építkezés is elkezdődik: saját tulajdonú, új óvodát építenek a Kecel-hegyen, mivel a jelenlegi Szent Margit Katolikus Óvoda Búzavirág utcai épületének a városi önkormányzat a tulajdonosa.

A zöldmezős beruházás a tervek szerint júniusban kezdődik, s a jelentős állami támogatásból és egyházi forrásból épülő, megújuló energiát használó intézmény három csoportszobás lesz, ahol hetvenöt lurkó elhelyezéséről gondoskodnak, és egy nagy játszótér is tartozik majd hozzá.

Másutt miséznek

Egy kormányhatározat értelmében országosan mintegy 6,3 milliárd forint értékű egyházi fejlesztés indult el. A tizennégy kedvezményezett között van a Kaposvári Püspökség is. A Nagyboldogasszony-székesegyház és környezete két év alatt újul meg, s a tervek szerint a 2022-es húsvéti események már a felújított székesegyházban zajlanak.