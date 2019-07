Két évtizede tartó együttműködést újítanak meg

Egy jubileumot is megünnepelnek az idei Tóti Napok keretein belül, húsz éves ugyanis a somogyi város és a lengyel Wegierska Górka közötti barátság. Nem csak megújítják a testvértelepülési megállapodást, különleges ajándékkal is készülnek.

Húsz évvel ezelőtt, a nagykövetség segítségén keresztül jöhetett létre a testvértelepülési megállapodás Wegierska Górka és Lengyeltóti között – idézte fel Zsombok Lajos polgármester. Egyre szorosabbá vált a kapcsolat az évek alatt: a tóti iskolások korábban sítáborba mentek a lengyel barátokhoz, az ottani gyerekek a Balatonra jöttek nyaralni. Ma már inkább a felnőtt korosztályra tolódik át a kapcsolattartás, melynek keretein belül civil egyesületek, s a tóti tantestület is járt már külhonban.

A közös ünnep már július 5-én, péntek este elkezdődik: a művelődési ház nagytermében nyílik egy kiállítás a húsz év fényképeiből. Ott Papszt Lajos nyugalmazott polgármester eleveníti fel az emlékeket, s a lengyel vendégek néptáncosai, a gorálok is műsorral kedveskednek majd. Szombaton hivatalos keretek között is megújítják a két évtizeddel ezelőtt megkötött szerződést. Tizennyolc órakor tartják meg az ünnepi ülést, melyen a korábbi és a jelenlegi képviselő-testületi tagok is részt vesznek. Különleges emlékről gondoskodott tóti önkormányzata az alkalomra. Bakonyi Róbertné Kapitány Mária fazekas népi iparművészt kérték fel a 20 éves barátságra emlékeztető kerámiatálak elkészítésére, melyekkel megajándékozzák majd a képviselőket. Azt követően ünnepi gálával folytatódik a szombat esti program. Az ünnepre várják többek között Jerzy Snopeket, Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét is.

Persze azokat is elismerik a jeles alkalomból, akik sokat tettek Lengyeltótiért. Tízen kapnak kitüntetést, köztük egy díszpolgári címet is átadnak. A városnapon köszönik meg azok munkáját is, akik a közelmúlt fejlesztéseiben, többek között a plébánia felújításában, az orvosi rendelő körüli munkálatokban, a közösségi terek és a fecskelakások kialakításában segítettek. Ajándéktárgyat kap négy pályázatíró, négy projektmenedzser és kilenc kivitelező. A városnapon köszöntik a fecskelakásokba beköltöző fiatalokat is, akik egy-egy kerámia házi áldást kapnak.

Lengyel nemzeti ételek is készülnek

A Tóti napok hétvégi programja is tartalmas kikapcsolódást ígér a látogatóknak. Július 6-án, szombaton tartják meg a hagyományos sakkversenyt Illosvay István emlékére. Július 7-én, vasárnap reggel hét órakor horgászverseny kezdődik a hácsi Tölgyes-tónál. Vasárnap 15 órakor indul a főzőverseny, melyen lengyel nemzeti ételek, bigosz és placki készül majd. A kisebbeknek játszóudvarral kedveskednek. Szintén 15 órától kezdődnek a kulturális műsorok. Este fél 7-kor a Kalász Banda és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes lép színpadra. Utóbbi öt párral, s az Ördöngös egykori táncosa, Gyurka Gergő koreográfiáival érkezik. Húsz órakor a Csík Zenekar áll majd színpadra. Az ünnep zárasaként tűzijátékkal készülnek.