Korábban kezdődött a jégelhárítás, milliárdokat védenek

Míg korábban május elsejétől, addig idén már április közepétől működik a jégelhárító rendszer Somogyban, megyénkben hatvanegy jégesőelhárító talajgenerátort helyeztek üzembe.

Kovács Zsolt édesapjával, Kovács Józseffel együtt kezeli Somogyjádon a francia minta alapján működő rendszert. – Az elégetett ezüst-jodid a feláramló meleg levegő segítségével jut a magasba, ahol a vízcseppeket megfagyasztva kisebb jégszemeket alakít ki – magyarázta a berendezés működését a talajgenerátor kezelője. Kovács Zsolt hozzátette: egy mobil applikáció segítségével kapják a jelzést, mikor mit kell tenniük.

Áprilisban többször is be kellett kapcsolni a berendezést, mert azt a jelzést kaptam, hogy nagyobb jégeső várható.

– A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának köszönhetően 2018 óta nemcsak a régióban, hanem országszerte működik a jégeső elhárítás – mondta el Huszár István, a NEFELA Dél-Magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés igazgatója. – Országszerte ezer, Somogyban pedig 61 berendezés kezdte meg a munkát április közepén. Az időjárás változékonysága miatt már évek óta szerettük volna korábban indítani az elhárítást, az idén sikerült az anyagi forrást biztosítani hozzá. A tervek szerint ahogy 2019-ben, úgy jövőre is április 15-én kezdődik meg a rendszer működtetése.

Az egyesülés igazgatója szerint összesen 220 automata berendezést is kihelyeztek, a legtöbb helyen azonban még helyiek végzik a talajgenerátorok kezelését. – A berendezések kezelői 24 órás készenlétben vannak, az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzéseit a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara applikációjának segítségével kapják meg – tette hozzá Huszár István. – Tavaly kétszer annyi beavatkozást végeztek, mint a korábbi években.

A védekezési rendszer több mint hetven százalékkal csökkentette a jégveréseket nem csupán a régióban, hanem az ország teljes területén.

Az Agrárminisztérium lehetővé tette, hogy a jégeső elhárítást a kárenyhítési alapból finanszírozzák, így se az önkormányzatoknak, se a hegyközségeknek, se a földműveseknek nem kell külön fizetniük a szolgáltatásért.