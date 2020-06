Két hétre lezárják a Béla király utca cukorgyár előtti szakaszát

Június 17-én, szerdától várhatóan kéthetes időtartamra lezárja a forgalom elől a kaposvári Béla király utca cukorgyár előtti szakaszát a közlekedési központ kivitelezője.

A lezárásra – amely a gyalogos és kerékpáros forgalmat nem érinti – az épülő körforgalomból leágazó úttest szintjének megemelése miatt van szükség. A most szerdán kezdődő munkálatok célja az, hogy a Béla király utca szintjét a körforgalmi csatlakozás előtt megemeljék, s ezzel könnyebbé és biztonságosabbá tegyék a majdani áthaladást az arra közlekedők számára. A lezárás idején nem lehet gépjárművel átjutni a vasút túloldalára, illetve onnan a belváros irányába. A közlekedőknek kerülő útvonalat kell választaniuk, erre most is a Nyugativánfa utcát jelölték ki a szakemberek, az ott található beton terelőelemeket ideiglenesen félrehúzzák, ugyanakkor 30 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben.

A vasútállomás felől érkezőknek figyelniük kell arra, hogy a Baross Gábor utca tulajdonképpen zsákutca lesz, hiszen sem a Hársfa, sem pedig a Béla király utca felé nem lehet majd tovább hajtani. Az autósoknak ezért az Anna utca, a Fő utca és a Pécsi utca felé kell kerülniük. A Hársfa utcából érkezők csak a Baross Gábor utca irányába kanyarodhatnak. A forgalmirend-változás érinti a helyi autóbusz-közlekedést is, bővebb tájékoztatást az utasok a kaposbusz.hu oldalon vagy telefonon, a 82/411-850-es számon kaphatnak.