Két karakteres üzenet

„Úgy érzem, történelmünk eddigi legjobb eredményét érjük el az EP választásokon” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc kaposvári fórumán. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke a Dorottya Szállóban várta szimpatizánsait, akik a bevonulásakor állva tapsolva köszöntötték. Gyurcsány Ferenc az eseményen kiemelte: az európai parlamenti választásoknak két karakteres üzenete van, egyik a kormánypártoké, a másik pedig a DK-é, amely a párt nagy történelmi víziójáról, az Európai Egyesült Államokról szól.

Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta: azt szeretnék elérni, hogy a magyar emberek is olyan életszínvonalon éljenek, mint a más fejlett európai országok lakói. A DK elnöke úgy fogalmazott: hazánkban is olyan egészségügyi rendszert kellene alkalmazni, mint a többi Európai Unióhoz tartozó országban. Hasonló szintre kellene emelni a béreket, a nyugdíjakat és a családi pótlékot is, az ugyanis nem elfogadható, hogy más országokban sokkal több juttatás jár például egy kisgyerekes családnak, mint hazánkban – tette hozzá.