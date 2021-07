Két megye lakói is számíthatnak a balatoni polgárőrökre

Bozsóky Ferenc, a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület vezetője Szent László érdemérmet kapott az Országos Polgárőr Szövetség budapesti küldöttgyűlésén. A 79 éves szakember 48 tagú csapatot irányít, amely két megyében látja el a szolgálatot.

– Sikerült továbbfejleszteni a flottát, már két hajónk és egy elektromos hajónk van – mondta lapunknak Bozsóky Ferenc. – Az egyesületünk 2007-ben alakult meg, s kivételes helyzetben vagyunk, mivel két megyében, Somogyban és Zalában is dolgozunk. Székhelyünk Balatonberényben van, míg a kikötőnk Keszthelyen és Gyenesdiáson található.

A közrend és közbiztonság fenntartása: ez a 48 tagú csapat kiemelt feladata. A Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület több civil szervezettel, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, illetve a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.-vel is együttműködési megállapodást kötött. S miután az összes polgárőr a társadalmi halőri végzettséget is megszerezte, így az orvhorgászok elleni védekezésből is kiveszik részüket. Tavaly összesen 53-an buktak le, az idén eddig pontosan 41-en.

Tapasztalat, éberség és rendszeres ellenőrzés: Bozsóky Ferenc szerint részben ez áll az eredményes tevékenység hátterében. A csapat Balatongyöröktől Balatonmáriáig végzi a járőrtevékenységét, de kiveszik az illegálisan elhelyezett stégeket is, s vészhelyzetben életet mentenek. Volt, amikor egy versenyen felborult vitorlás személyzetén segítettek, máskor pedig a parttól túlságosan eltávolodó vízibicikliseket figyelmeztették. A 79 éves szakember, aki 47 évig szolgált a honvédségnél, kiemelte: szervezetük is felkészült a nyári főidényre. Tavaly, a koronavírus-járvány első hulláma után rengeteg hazai turista érkezett a Balaton-partra, s idén júliusban, augusztusban is nagy vendégjárásra számítanak a déli parton is. S ahhoz, hogy a balatoni nyár feledhetetlen élmény maradjon, feltétlenül tanácsos betartani a főbb szabályokat.

– Ittas vagy bódult állapotban senki ne menjen a vízbe, s a fürdőzők felhevült testtel ne vessék magukat a tóba – hangsúlyozta. – Az is lényeges, hogy a pihenni vágyók ne ugorjanak fejest a Balatonba, mivel elég egy rossz döntés, s a felelőtlen fürdőző akár nyakcsigolyatörést is szenvedhet. Abban bízom, hogy az idei szezonban mindenki betartja a szabályokat.

Díjeső a somogyi polgárőröknek

– Az Országos Polgárőr Szövetség hétvégén tartotta a küldöttgyűlést, ahol a múlt évet értékelték – tájékoztatott Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke. – Elismeréseket is átadtak, a somogyiak közül Orsós Zsolt, az Éjjeli Bátor Szegerdő-Tikos Polgárőr Egyesület elnöke a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát vette át, Kiss Ferenc, a Balatonberényi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke – 30 éves szolgálatért – ajándékcsomagot kapott.

Túrós András, az OPSZ elnöke és Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára adta át az elismeréseket.