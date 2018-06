Kétmilliárd forintból fejleszt Tab

Kétmilliárdos városfejlesztési programot indított útjára Tab. A sikeresen elnyert pályázatok és állami támogatások révén megújulnak a közterületek, a szolgáltatási létesítmények, a vásárcsarnok és a mentőállomás is.

– Elsőként idén decemberben adjuk át a tabi mentőállomás épületét – mondta el Schmidt Jenő. Tab polgármestere hozzátette: a sikeres pályázatoknak köszönhetően jövő tavaszra új parkolókat is átadnak, valamint megújulnak a közterületek. A kétmilliárdos forrásból turisztikai attrakciók, energetikai beruházások, csapadékvíz elvezetés és a vásárcsarnok, piac is megújul.

– Jelenleg több beruházásnak is folyamatban vannak a közbeszerzései – tette hozzá. Schmidt Jenő hangsúlyozta: fontosak a település életében a zöld beruházások: több intézményük napelemmel, napkollektorral van ellátva, valamint nem titkolt szándékuk a jövőben egy biogáz üzem létrehozása. – Szeretnénk egy alternatív energiát szerelő szakmunkás képzést is indítani a jövőben. Jelenleg ilyen képzés csak néhány helyen van az országban – emelte ki.

– Ma Magyarországon vannak lehetőségek a fejlesztésre és Tab város él ezzel – mondta el Witzmann Mihály. A térség országgyűlési képviselője hozzátette: a 4600 lelket számláló város több mint hárommilliárd forintból hajt végre beruházásokat 2018–ig. Megjegyezte: a modern falvak program a tervek szerint 2019-ben elindul és ezáltal Siófok és térségében lévő falvak szolgáltatásaikat bővíthetik és infrastruktúrájuk megújulhat.

