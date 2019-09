Két pult között nagy a csábítás

Gyors bértárgyalásokkal számolnak a somogyi kereskedők: a garantált bérminimum 2020-ban 210 600 forintra nő, s ahol lehet, további juttatásokat biztosítanak. Így védekeznek a dolgozók átcsábítása ellen.

A szakszervezetek ezekben a hetekben mérik fel, hogy az üzletláncoknak mekkora mozgásterük van a béremelésekre, hiszen nem lehet cél, hogy irreális követelésekkel bedöntsenek egy-egy vállalatot. – A korábbi egyezség értelmében 2020-ban 210 600 forint lesz a garantált bérminimum, a kötelező nyolc százalékot megadjuk, ennél többet egyelőre nem vállalhatunk – hangsúlyozta Gulyás Árpád, a Csurgó Coop Zrt. elnöke. – Egyes multiknál havi 15-20 ezer forinttal is többet visznek haza az eladók és a pénztárosok, ám ezt nem vállalhatjuk. A béremelésnél is van felső plafon: ha jövőre például 240-250 ezer forintra ugrana a havi átlagbér, akkor veszteségessé válna az üzlet.

Teveli László, a Lengyeltóti Coop Zrt. elnöke rámutatott: a multik óriási erőfölényben vannak, s némelyik már most 10-15 százalékkal magasabb bért ígér, mint ők. – A lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megtartani a munkatársakat – mondta. Arra a hírre, miszerint jövőre bruttó 220-225 ezer forintos kezdőbér alatt már biztosan nem lehet dolgozót találni a kereskedelmi láncokhoz, Teveli László kiemelte: most is bérfeszültséget okoz, hogy egy kezdő alkalmazott majdnem annyit visz haza, mint aki 15 éve dolgozik. Erre keresik az optimális megoldást.

– Az országos irányelvekhez képest 2020-ban legalább öt százalékkal akarunk többet fizetni – hangsúlyozta Hodovánné Wéber Judit, a Spar fonyódi és balatonfenyvesi partner üzletének tulajdonosa. – A kereskedelemben versenyképesnek kell lenni, különben nem lesz dolgozó. A pénz beszél: pár ezer forinttal több fizetés és a jobb munkakörülmény is sokat jelent. A megemelt fizetésen kívül még év végi jutalmat is adunk.

Tisztán látnak

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének vezetője szerint a kereskedelemben legalább 10-12 százalékos béremelés lenne reális. Szerinte mihamarabb el kell kezdeni a jövő évi bérekről az egyeztetéseket, hogy az év végi ünnepek előtt mindenki tisztán láthasson.

– Három alkalmazottunk van, s a garantált bérminimum felett plusz juttatást kívánok adni 2020-ban – mondta Csizmás Arnold, egy balatonszárszói trafik tulajdonosa.

Martzy Ferenc, az egyik siófoki pékség vezetője kifejtette: az idén 10 százalékos béremelést adtak. S ahhoz, hogy a lépést jövőre megismételjék, a termékek árát kellene növelni, ám a multik szinte körbebástyázták őket, így nehéz megvalósítani az elképzelést.

Szunyog Csaba, a Kapos Coop Zrt. ügyvezetője rámutatott: közel 180 munkatársat foglalkoztatnak, s akárcsak az előző évben, úgy jövőre is végrehajtják a megállapodásban szereplő béremelést.