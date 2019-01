Kéthely vihette haza a legtöbb értékdíjat az idén

Újabb rendkívüli értékeket mutatott fel a megye – átadták az Örökségünk Somogyország kincse díjakat, és tovább nőtt a somogyi értékdíjasok száma a vármegyeházán tartott ünnepélyes díjátadón..

Számtalan kincs rejtőzik a Drávától a Balatonig megyénkben, melyek megőrzése a kötelességünk, és ezáltal növeljük Somogy vonzerejét. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a díjazottakat Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke.

Három újabb miniatűr fotót lepleztek le Somogyország kincseiről, melyek felkerültek az értékterem falára. A Buzsáki Népi Együttes gyűjti a helyi népszokásokat és hagyományokat, melyeket határon innen és túl bemutatnak. Arany és kiváló minősítésekkel, nívó díjjal büszkélkedhetnek. A somogyszobi Vilma-ház a világörökség várólistáján is szerepel. Az 1839-ben épült, háromosztatú parasztház a község első téglaépülete volt. Ma műemlék tájház, múzeum, kézműves műhely és közösségi tér. Az alsóbogáti kiskastély 1760-ban épült, a hányatott sorsú barokk épületet 2007-ben felújították, a freskóit restaurálták, s korhű bútorokkal rendezték be.

Az idén a legtöbb megyei értékdíj Kéthelynek jutott. Díjazták a pápai I. ejtőernyős zászlóalj hősi halottainak emlékművét, akik 1944-ben hősiesen védték a Balatont a négy hónapos állófronton. 47 elesett magyar katonát temettek el Kéthelyen. Értékdíjas lett a XVI. századi Fancsi-vár, amelynek figyelőszolgálata a török betöréstől óvta a Balatont. Ma már csak az egykori sáncai állnak. Kéthely híres születtei is bekerültek az értéktárba. Így Szimpliczius Barcza József, a legendás kaposvári cigányprímás, és a 23 évesen elhunyt népszínműveket játszó, pesti színésznő, Hegedűsné Bodenburg Lina. Kéthelyi származású mezőgazdászok, Gerics Pál és Csáky Ferenc munkásságát is értékdíjjal ismerték el.

Műszaki értékdíjasokat is avattak. A balatonboglári Magyar Gép-és Dutramúzeum és a Kaposvári Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat fejlesztései érdemelték ki az elismerést. Somogyi értékdíjasok lettek továbbá Gárdonyi Géza Szőlősgyörökhöz köthető írásai és emlékei. Kitüntették Gosztonyi Zoltánt, a népművészet mesterét, aki a somogyi pásztorfaragást gondolja újra. Díjat kapott a Bauer Andrásné alapította kaposvári német nemzetiségi múzeum, amely igazi történeti ritkaságokat tartalmaz, sváb népviseletet és babákat. Elismerést kaptak a göllei kutyatenyésztők, akik magyar kutyafajtákat, díjnyertes mudikat és magyar agarakat nevelnek. Somogyi érték címet adományoztak a buzsáki pirosbélű diónak, amely egy oltványból jutott el a világ sok pontjára. Dobrotka Béla kidolgozta a testet óvó esések iskoláját, ezt is somogyi értékké emelték.

Somnak két értékdíj jutott

Som község leghíresebb szülöttének, Iványi Grünwald Béla festőművésznek a munkásságát is somogyi értékdíjjal ismerték el. A község önkormányzata régóta ápolja a képzőművész emlékét. 1998-ban egy emléktáblával kezdték, majd 16 évvel ezelőtt nemzetközi alkotótábort hoztak létre elsősorban erdélyi, kárpátaljai és a környékbeli művészeknek. A festő Fiumei úti síremlékének felújítását is kezdeményezték. 2017-ben Som központjában a szobrát is felavatták. A 700 lelkes község a közösségépítésért és a falufejlesztésért is értékdíjat kapott. Az ünnepeiket úgy szervezik meg, és a hagyományaikat úgy ápolják, hogy az példaértékű lehet más településeknek, mondta ki a megyei értéktár bizottság.