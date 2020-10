Kettéhasadt az óriástök az illatozó cipók mellett

Nem csak a krizantémok színesítették pénteken a kaposvári nagypiacot, hanem több első ízben árusító somogyi őstermelő, családi gazdálkodó kínálta portékáit.

Az utolsó nagy roham kezdődött meg a hallottak napi virágokért pénteken a kaposvári nagypiacon. Van, aki krizantémmal, más ládányi árvácskával távozott. A kosarakba sok őszi finomság is került. A borsos áron kínált dióból is csemegéztek a vásárlók, leginkább viszont a sütőtököt keresték. Szili Dezső díjat nyert, csaknem 26 kilós őszi csemegéjét is megkezdte.

– A kisebbek nagyon édesek voltak, bízzunk benne, hogy ez a nagy is elnyeri a vásárlók tetszését – mondta el a nyugdíjas őstermelő. Az állandó árusok mellett újakkal is lehetett találkozni. Tomka Anna kaposszerdahelyi biogazdaságából hozta el 100 százalékos almalevét, amelyet 3 literes kiszerelésben kínált, természetesen kóstoló is járt az érdeklődőknek. A jövőben sütőtökkel és céklával ízesíti egészséges italait. Az őstermelők során mandulát, szárított gyümölcs-mixet és tökmagolajat kínáltak, utóbbit a magas E-vitamin-tartalma miatt ajánlotta salátaízesítésként Hegedüs Mátyás. Tíz éve Zadar mellett mandarint is termeszt, évente 20 tonna gyümölcsöt szüretelnek le, kilóját ötszáz forintért kínálta a piacon.

A benti csarnokban meleg, ropogós kenyerek sorakoztak hívogatóan a szántódi Kovászvirág Pékműhely jóvoltából. – Hosszú kovásszal készülnek fehér, félbarna és magos kenyereink, valamint kézzel hajtott csigát, croissant hoztunk. Ma vagyunk itt először, ha megtetszik a vevőknek, akkor jövünk minden pénteken – mondta el Steiner-Székely Andrea eladó.