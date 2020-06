Két szakiskola kinyitott a tanév utolsó két hetére

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASS GIZELLA Dagi kaposvári lakos, a volt Zöldért dolgozója. 86 éves korában elhunyt. Temetése június 10-én, szerdán 10 órakor lesz a kaposvári Keleti temető Szent Anna kápolnájában. Kérnénk részvétüket csak egy szál virággal fejezzék ki. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik gyászunkban osztoznak. Gyászolják szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy VARGA JÁNOSNÉ kaposvári, volt porrogszentkirályi lakos életének 93. évében elhunyt. Temetése június 6-án, szombaton 12 órakor lesz a Porrogszentkirályi temetőben. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HALMOS LÁSZLÓNÉ Fekete Klára kaposvári lakos, a Bartók Béla Úti Általános Iskola volt tanára, életének 89. évében elhunyt. Temetése június 9-én, 11 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik gyászunkban osztoznak. Gyászolja szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KELEMEN ISTVÁNNÉ Sajtos Júlianna Erzsi néni kaposvári, volt kutasi lakos életének 85. évében itt hagyott bennünket. Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatója június 4-én, 14 órakor a kaposvári Keleti temetőben lesz. Drága emléke szívünkben él! A gyászoló család

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GYÖREI ISTVÁN JÁNOSNÉ Méreg Éva fonyódi lakos, életének 61. évében tragikus hírtelenséggel elhunyt. Temetése június 6-án szombaton, 11 órakor a fonyódi temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk ven, mi éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk veled.” Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy legdrágább édesanyánk POZSOGÁR GYULÁNÉ Ibi néni június 1-én betegségeit türelemmel viselve, nagyon hosszú szenvedés után 72 éves korában befejezte Földi életét. Hamvait június 6-án szombaton 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a kaposvári Keleti temetőben. Kérünk mindenkit a részvétnyilvánítás mellőzésére, és egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik velünk együtt utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat UJJ MÓNIKÁT utolsó útjára elkísérték. Köszönjük, hogy virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Szülei, tetsvére Balázs, unokahuga Dóra

“Lombos erdők vigyázzák örök álmodat” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH ISTVÁN JÓZSEF nagybajomi erdész életének 60. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése június 5-én, pénteken a 14 órai gyászmisét követően 14.30 órakor lesz a nagybajomi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy OBERT PÁLNÉ Teri néni Kaposvár, Xantus János utcai lakos, a Tejipari Vállalat volt dolgozója, 84 éves korában elhunyt. Temetése június 5-én, pénteken 11 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SOVÁNY GYÖRGY 85 éves korában elhunyt. Temetése június 4-én, csütörtökön 13 órakor lesz a Kaposszerdahelyi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei

Fájdalommal tudatjuk, hogy PRÉDL ATTILA életének 71. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni temetése június 5-én, pénteken 13 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. A gyászoló család

„Szeressétek egymást, amiképpen én is szerettelek Titeket.” János evangéliuma 15. rész. 12. vers Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy KOMORNOKI LÁSZLÓNÉ Magyari Zsuzsanna okl. gyógyszerész Sopronban május 6-án életének 96. évében elhunyt. Drága halottunk földi porait a református egyház szertartása szerint egy későbbi időpontban helyezzük örök nyugalomra Miskolcon. Gyászolják: László fia, Márta menye, Magdolna menye húga, Karolina unokája és férje Ferenc, Mihály unokája és felesége Judit, Emma, Ilona, Julianna, Ferenc, Nóra, Fanni, Veronika és János dédunokái, Ágnes, Zsuzsanna unokahúgai, Ferenc, József, Zoltán, Dániel, Dezső és Béla unokaöccsei és családjaik.

"Hosszú útra ment és a csillagok vezetik, Vezetik útját amíg csak álmodik. Álmodjon egy világot amely csodás és szép, Álmodja meg azt, hogy még mindig velem él. Súgják meg a csillagok üzenetem, Mondják meg azt, hogy sohasem feledem." Köszönetet mondok mindenkinek, akik szeretett férjem ORBÁN MIHÁLY temetésén részt vettek és bármely módon, személyesen vagy telefonon részvétüket fejezték ki. Külön köszönöm a Cukorgyár volt munkatársainak, hogy elkísérték utolsó útjára. Gyászoló felesége

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÓBIÁS FERENCNÉ 86 éves korában elhunyt. Temetése június 2-án, kedden 11 órakor lesz a kaposvári Nyugati temetőben. Kérjük részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló szerettei

Fájó szívvel tudatjuk, hogy SIMON JÁNOSNÉ Palotás Anna 96 éves korában elhunyt. Temetése június 2-án, kedden, 14 órakor lesz a kaposvári Keleti temetőben. Gyászoló családja

Pihen a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres a mi házunk, Nem hisszük el, hogy hiába várunk." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁRTON FERENC szobafestő somogyvári lakos, 72 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése május 30-án, szombaton, a 14 órai gyászmisét követően, a somogyvári temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Ezúton tudatjuk ismerősökkel és barátokkal, hogy CSONKA JÓZSEF Kaposvár Szigetvár utca 182. szám alatti lakos, május 23-án elhunyt. Lénárt Csaba és családja

Fájdalommal tudatjuk, hogy SZŐKE ATTILA GYULA nagybajomi lakos 58 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május 29-én, 13 órakor lesz a nagybajomi temetőben. A gyászoló család

"Drága Úr Jézus adjon neki örök nyugodalmat." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH HENRIK Endre bácsi fonyódi lakos életének 90. évében elhunyt. Temetése május 29-én, pénteken 12 órakor lesz a fonyódi temetőben. A gyászoló család

"A fák is siratják az elveszett lombokat, Mit tehetsz te mást, ha neked is ez maradt? A fák is azt hiszik, hogy nem igaz most a tél, Mit tehetsz te mást, ha egyszer is szerettél? " Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LÓTH SZABOLCSOT 43 évesen elveszítettük. Május 30-án, szombaton, 10 órakor kísérjük utolsó útjára a somogyjádi református temetőben. Gyászoló szerettei