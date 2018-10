Kevés a futár, ezért bővülnek a csomagautomaták

Közeledik az ajándékozási időszak, így ismét számottevően nő majd a csomagforgalom a következő hetekben. Egyre többen döntenek úgy ugyanis Somogyban is, hogy kerülve a tülekedést a boltokban, inkább rendelik a családnak szánt ajándékokat. Ám a csomagkézbesítőknél is gondot okoz a munkaerőhiány.

A csomagautomaták néhány év alatt szinte minden nagyvárosban elérhetővé váltak, így Somogy megyében is található ilyen. A rendszer lényege, hogy a feladó megadja a címzettet, azt az automatát, amelyikbe érkezik majd a csomag, és beteszi a csomagot egy rekeszbe, mondjuk egy másik városban. A futár szállítja a csomagot, a felvevő értesítést kap és egy kódot, amellyel kinyithatja a rekeszt az automatából. Így nincs sorban állás, sem idegeskedés a nyitvatartási idők miatt, s sokkal gyorsabb, mint a hagyományos feladási módok. Somogyban egyelőre csak Kaposváron van ilyen lehetőség, a Foxpost automatája 98 rekeszes és havonta átlagosan 1500 csomag érkezik bele.

– Eddig csak a megyeszékhelyen voltunk jelen – mondta el kérdésünkre Szép Károly, a Foxpost üzletfejlesztési menedzsere. – Az idei ünnepi szezonra azonban Siófokon is üzembe állítunk egy új, a kaposvárihoz hasonló kapacitású automatát. Így novembertől már az ország 103 pontján leszünk elérhetőek, amellyel a régió legnagyobb automata hálózatát tudhatjuk magunkénak. Csak Somogyban négyezren használhatják havonta az automatáinkat.

A siófoki indulást november közepére tervezik, egy komoly akcióval: mindössze 99 forintért lehet küldeni csomagot az ünnepi időszakban. Ez már csak azért is kecsegtető, mert a hagyományos futár cégek komoly munkaerő gondokkal küszködnek, s a kiszállítás sem megy olyan gyorsan, mint azt az ügyfelek megszokhatták. Erre a problémára a Foxpost válasza az volt: még több automata, még több férőhely.

– Munkaerőhiány van, ezt sajnos mi is érzékeljük – mondta érdeklődésünkre Szép Károly. – Fizikai munkára nagyon nehéz embert találni, a fővárosban egészen magas bérért is nehezen találunk raktárost. Akik munkára hajlandóak voltak, azok elmentek külföldre, vagy átképezték magukat, aki itt van, az nem hajlandó dolgozni annyi pénzért, amit kínálunk.

Azonban mivel a cég komoly figyelmet fordít az ökológiai lábnyomára és egyébként is nehezen tölti fel a helyeket, félautomatizált raktárral dolgoznak, és úgy tervezik meg az utakat a csomagautomaták között, hogy a lehető legkevesebbet fussanak az autóik.

Ehhez képest viszonylag gyorsan célba érnek a csomagok: az üzleti partnereknek egy napos kiszállítást garantálnak, a magánszemélyek esetében valamivel hosszabb idővel kell számolni.

Kevés a futár, több a rekesz

Az üzleti csomag, online vásárlás esetén garantáltan egy munkanap alatt megérkezik. A magánszemélyek számára azonban nem garantálják az egy napot. – Az utóbbi időben 2-3 nap alatt értek célba a feladott csomagok – mondta Szép Károly. – Jelenleg bővítjük a hálózatunkat és a kapacitásainkat, amint ennek a végére érünk, egy napos szállítással számolhatnak a magánszemélyek is. Ez várhatóan az igazi ünnepi szezon kezdetére tehető majd. Kaposváron már elkészült a bővítés, a Berzsenyi utcai automata most 98 rekesszel működik. Ezeket rendszeresen igénybe veszik az ügyfelek, akiknek többsége – a Foxpost felmérése szerint – fiatal anyuka. Ám egyre többen teszik rekeszbe pakkjukat ahelyett, hogy Postára adnák.