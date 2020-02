Kevésbé járják fatolvajok a somogyi erdőt, ha nincsenek mínuszok

Az idei enyhe tél csökkentette a falopások számát megyénkben, de a megélhetési lopások nem tűntek el teljesen. A kistelepüléseken még vannak olyan mélyszegénységben élők, akik ha egyszerre csak keveset is visznek a fából, de azért dézsmálják a somogyi erdőt.

Ha az elmúlt évek tapasztalatait vetjük össze, Somogyban határozottan csökkenő tendenciát mutatnak a falopások, a szervezett bűnbandák ténykedései jócskán visszaestek, s ma már kevesebb az alkalmi fatolvajlás is, összegzett kérésünkre Mocz András, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének (MEGOSZ) elnöke, aki Somogyszobon, illetve Belső-Somogyban gazdálkodik.

Néhány éve még feketevágásokon beszerzett fákkal megrakott teherautók járták a megyét, de az EKÁER-rendszer bevezetése elejét vette a szervezett falopásoknak, mert így a faanyag eredetét és útját pontosan nyomon lehet követni. A bűnözés visszaszorulásához hozzájárult a rendszeres ellenőrzés is az állami erdészetekben és a magánerdőkben.

– Nem szűnt meg a falopás, de lényegesen kevesebb lett – ítélte meg Mocz András. – Ma már jellemzően csak kisebb léptékű, napi szükségleteket fedező tolvajlásokról beszélhetünk.

Ezek gyakran csupán egyetlen köbméternyi fát jelentenek, amit kisebb szállítóeszközzel, lovaskocsival, traktorral, biciklivel ki lehet hordani a sűrűből. Az erdőtulajdonosokat ért kárról fogalmat alkothatunk, ha tudjuk, hogy egy köbméter fa ára nettó 14–18 ezer forint, ennyit kapna érte az erdő gazdája. Vagyis évente néhány százezer forintos kár még így is összegyűlik.

Mocz András hozzátette: a szociális tűzifa szétosztása vidéken jelent visszatartó erőt, mert hozzájárult ahhoz, hogy telente a rászorulók az erdőből ne lopással szerezzék be a tűzrevalót. Azt is hasznosnak ítélik a szakemberek, hogy az erdészetekben bizonyos mértékig lehetőséget biztosítanak a lakosságnak a téli tüzelő gyűjtésére.

Védekezni kell

– Az erdőt nem szabad magára hagyni, tehát a tulajdonosoknak továbbra is védekezniük kell a csökkenő esetszámok ellenére is – szögezte le Mocz András, a MEGOSZ elnöke. – A falopások visszaszorításában eddig is, és a jövőben is a legfontosabb szerepet játsszák az erdészek, illetve a hatóság, kiemelten a rendőrség jelenléte, hogy közösen ellenőrizzék a területet. Vadkamera felszerelése is hozzájárulhat a falopások megelőzéséhez és felderítéséhez.