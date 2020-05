Kevesebb az ügyfél, de a nyaraló és zártkert még mindig kelendő

Megélénkült a kereslet a hétvégi házak és nyaralók iránt, de többen jelentkeznek a családi házak hirdetéseire is az elmúlt hetekben. A járványhelyzetben azonban legalább egyharmaddal kevesebb ügyfél keresi fel a somogyi ingatlanközvetítőket, mint korábban.

A koronavírus miatti járványhelyzet az ingatlanpiacot is nagyban befolyásolta. Az egyik kaposvári ingatlanirodát harminc százalékkal kevesebb ügyfél kereste fel.

– Miután hazánkban is megjelent a koronavírus, előbb hirtelen megállást tapasztaltunk a piacon, majd kicsi élénkülést, de összességében lassulás érzékelhető; akinek nem sürgős most eladnia vagy venni, az kivár – mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. ügyvezetője. A lakásárakon még nem lehet érzékelni a változást, de egyre kevesebb az eladásra kínált lakás, ugyanis a veszélyhelyzet kihirdetése előtt eladott ingatlanoknak nincs utánpótlása. Boldizsár Balázs kiemelte: az albérletáraknál viszont csökkenés tapasztalható, a tulajdonosok inkább engednek a bérleti díjból, csak hosszú távon legyen bérlőjük.

– Egy belvárosi lakás garázzsal együtt havi 130 ezer forint volt, most ugyanezért 115 ezer forint bérleti díjat kérnek – jegyezte meg az ingatlanközvetítő.

A járványhelyzet új kihívások elé állította az ingatlanközvetítőket is. – Elsősorban telefonon és online tartjuk a kapcsolatot az ügyfelekkel, személyesen csak előre egyeztetett időpontban fogadunk érdeklődőt, és egyszerre csak egy ember lehet az irodánkban. Próbáljuk csökkenteni a közvetlen találkozások számát, minden eddiginél több fotóanyaggal, videóval is készülünk az érdeklődők számára. Már most tapasztaljuk, hogy fel fog értékelődni a hétvégi kertek, családi házak és nyaralók jelentősége. – A desedai, töröcskei vagy a petörkei ingatlanok biztosan előtérbe kerülnek és a balatoni nyaralók is keresettebbek lesznek – emelte ki Boldizsár Balázs.

Otthonról dolgoznak a Genius 99 Ingatlanközvetítő munkatársai. Forgalmuk ötven százalékkal esett vissza az elmúlt hetekben. – Most még nem, de hosszú távon tapasztalható lesz az ingatlan­árák csökkenése, még kérdéses, hogy mennyivel – mondta el Oláh Miklós, az ingatlanközvetítő üzletvezetője. Náluk a nagyobb méretű lakásokat keresik a kisebb panelben élők, akinek van rá kerete, az pedig a családi házak iránt érdeklődik.

Messze még a vége, egy év múlva térhez magához a piac

Márciusban a februári adatokhoz képest 30 százalékára esett vissza országszerte az ingatlaneladások száma, de áprilisban sem volt tapasztalható jelentős emelkedés. Egyes szakértők szerint a koronavírus okozta járvány a budapesti ingatlanpiacon érzékelteti leginkább hatását. A családi házas övezetekben nagyobb az érdeklődés, a sűrűn lakott területeken viszont nagy mértékben visszaesett a kereslet. Egyes elemzések szerint az árak folyamatos csökkenése mellett a kereslet jövő tavaszra állhat vissza a koronavírus-járványt megelőző szintre.