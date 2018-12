Kevesebb karácsonyi üdvözletet hoz a postás

Az elmúlt években a digitalizáció rohamos fejlődése ellenére évente 1,2-1,6 millió darab képeslapot értékesít a Magyar Posta. Csaknem felét a karácsonyi előtti időszakban. Ez az a szám évről évre csökken ugyan, főként a képeslapok küldése esett vissza, csomagot sokan küldenek a mai is.

Egymás után tölti ki a képeslapokat Gerencsér Vera. Németországba barátnőjének és belföldön egy rokonnak ad fel míves karácsonyi üdvözletet. – Nálunk hagyomány, hogy azoknak a szeretteinknek küldünk képeslapot, akik távolabb kerültek tőlünk. Simán adtam fel, azt mondta a postai alkalmazott, hogy Németországba is két hét alatt karácsonyra odaért – tette hozzá. A Magyar Posta tapasztalatai szerint évről évre egyre kevesebben adnak fel képeslapot, viszont a karácsonyi ünnepek előtt éves forgalmuk negyven százalékát bonyolítják le. A kor igényeinek megfelelően egy képeslapküldő mobiltelefonra letölthető applikációt is kifejlesztettek. A Sender segítségével a telefonnal készített fényképekből összeállítható és elküldhető egy képeslap. A megrendelést követő nyomdai előállítás után a posta kézbesíti a címzettnek.

Az ünnepek előtt többen adnak fel csomagot, levelet, képeslapot, webáruházakból érkező rendelések is ilyenkor bombázzák meg a hivatalt.Már október végén megnőtt a csomagmennyiség a postákon, a november második felében meghirdetett akciók pedig tovább fokozták a volument. A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása szerint Somogy megyében az elmúlt két hónapban az ügyfelek több mint 40 ezer csomagot adtak fel. Aki belföldön kíván csomagot feladni, annak azt javasolják, hogy a karácsony előtti utolsó hét elejéig tegye meg, ha azt akarja, hogy karácsonyra biztosan odaérjen. Amennyiben online rendelne terméket, a webáruház jelzi, hogy teljesíthető-e az ünnep előtt a rendelés.

Király Istvánné Angliába adott fel csomagot a kaposvári nagypostán. Kiderült, a címet még pontosítania kellett, hogy biztosan jó helyre érkezzen küldeménye.

– Unokámnak küldök karácsonyi ajándékot, mert csak januárban tud hazajönni. Régen még a kóstolót is a disznóvágás után postán küldtük, mert gyorsabb volt. Most már pénzküldés a divat, abból azt vesz mindenki, amit szeretne – tette hozzá. Elmondta: képeslapot is ad fel, és nagy örömmel nyitja ki a postaládát, ha neki is küldenek üdvözlő lapot valahonnan.

Füzesgyarmatra küldi a karácsonyi ajándékokat tartalmazó csomagot ismerőseinek Lukács Salamon. Távolabbi rokonoknak is a mai napig küldenek postán kisebb apróságokat, viszont a képeslapot felváltotta náluk az email és a közösségi oldalon való üzenetküldés.

Ünnepi készültség a portákon

A Magyar Posta október elején egy új automata csomagfeldolgozó rendszert állított üzembe, amely óránként 10 ezer csomagot képes feldolgozni. A kiemelt időszakra növelik a munkavállalói létszámot és ahol szükséges bérelt vagy alkalmi munkaerőt is foglalkoztatnak. Idén több forgalmas postán is extra kapacitásokat építettek ki, egyes postákon raktárakat alakítottak ki, másutt extra csomagkiadó pultot, hogy a csomagkiadás hatékonyabb, gyorsabb legyen. Somogy megyében a tároló kapacitásbővítés Kaposvár 1 és Marcali postát érintette. Az első karácsonyi képeslapot Sir Henry Cole megrendelésére J. C. Horsley illusztrálta 1843-ban. A lap közepén lévő kép egy család 3 generációjának képviselőit ábrázolta, akik a címzettre emelik poharukat.

