Kevesebb munka jut most a nyugdíjasoknak

Bár a kormány jelentős kedvezményekkel ösztönzi a nyugdíjasok munkavállalását, jelenleg nem úgy tűnik, hogy tömegesen élni tudnának a lehetőséggel Somogyban.

A Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet kaposvári irodája is csak száz időskorúnak tud napi szinten munkát közvetíteni, jóllehet a szervezetnek ötszáz regisztrált tagja van. A foglalkoztatás ugyan az utóbbi időszakban lassú növekedést mutat, ez a szám azonban így is jelentősen elmarad a vészhelyzet előtti időszakétól – tájékoztatta lapunkat Dakó Roland irodavezető. A nem túl biztató adatoknak szerinte nem a munkavállalási hajlandóság hiánya az elsődleges oka, sokkal inkább a kevesebb munkalehetőség, ami azonban nem csak a nyugdíjasokat érinti.

– Jelenleg főleg a kereskedelem és a műanyaggyártás igényel több dolgozót, ugyanakkor sok cég még ma sem üzemel. Ahol pedig újból beindult a termelés, ott elsősorban a korábban elküldött dolgozókat hívták vissza. Időskorúakat ott alkalmaznak szívesebben, ahol nem félnek attól, hogy a vírus miatt ismét le kell állniuk – mondta.

Dakó Roland arról is beszélt, hogy szervezetük is megsínylette az elmúlt időszakot, emiatt tapasztalt munkatársaktól is meg kellett válniuk, illetve több közösségépítő programot, így például a januárban indult egészségügyi előadás-sorozatot is fel kellett függeszteniük. – Amint lehet, folytatni szeretnénk programjainkat, de a legfontosabb az, hogy minél több nyugdíjasnak munkalehetőséget tudjunk biztosítani. Mindez biztosan nem múlik majd rajtunk – hangsúlyozta az irodavezető. Varga L.