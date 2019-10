Kevesebb somogyi almát ízlelhetünk

Félidejéhez érkezett az almaszüret Somogyban is és habár a gazdák nem panaszkodnak, de összességében sokkal gyászosabb az almahelyzet, mint ahogyan arra előzetesen prognosztizálták.

Ahogyan arra számítani lehetett, kevesebb gyümölcs kerülhet a ládákba, köszönhetően az elmúlt évi időjárásnak. Túl van a félidején a somogyi almaszüret.

Nagybajom környékén már véget ért a betakarítás. – A termés sajnos elmarad a sokéves átlagtól, körülbelül egyharmada várható – mondta el lapunk kérdésére Fábri Béla, nagybajomi almatermelő. – Ez az időjárásnak tudható be: volt egy hideg időszak tavasszal és kevés volt az eső is.

Ráadásul tavaly rekordtermés volt, így idén biztosan nem lesz nagy mennyiség. Ennek ellenére elégedett a terméssel Varga József, aki Porrogszentkirály környékén termel. – Az almabetakarítás felénél vagyunk – mondta a termelő. – Folyamatosan szedjük az almát, nálunk jó volt a termés, úgyhogy van még sok munkánk.

Varga József hozzátette: meg van elégedve az idei évvel. A gyümölcs nagy részét Ausztriába értékesítik és az étkezési alma egy része hazai kereskedelemben jut el a fogyasztókhoz. – Az étkezési alma ára nem a legkedvezőbb – fogalmazott a dél-somogyi termelő. – Mivel az áruházakban még mindig a tavalyi hűtőházi alma van a polcokon, ez zavart okoz a fogyasztásban.

Nagy Péter már megkezdte az alma árusítását Balatonszárszón, ám a termés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezik. A család Nyírbátorban termeli a gyümölcsöt, ahol hasonló feltételek mellett érett be az alma. – A szürettel már nagyjából végeztünk – mondta Nagy Péter. – Az étkezési almát, amit eladásra szántunk már leszedtük és most kezdtük a hulló, ipari alma szedését. Idén sokkal kevesebb a termés, mert tavaly nagyon sok alma termett, ami megterhelte a fákat. A tavaszi fagy pedig a korai fajtákat megfelezte, vagy még annál is több veszett oda.

Ebben az évben már előzetesen is gyenge termésre számítottak a gazdák, a prognózis szerint 400–450 ezer tonna várható országosan. Ez tulajdonképpen a tavalyi almatermés fele, s még a sokéves 600 ezer tonnás termésnek is mindössze négyötöde lehet. A jelenlegi állás szerint a legpesszimistább 400 ezer tonnás termésmennyiség tűnik reálisnak. Így a FruitVeb előrejelzése szerint további 15–20 százalékkal marad el a leszüretelt gyümölcs mennyisége.