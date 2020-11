Kevesebben bontogatunk ajándékot a fenyőfa alatt

Egy friss kutatás szerint a koronavírus miatt idén karácsonykor szűkül a megajándékozottak köre, ám ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy kevesebbet is költünk majd a boltokban, az interneten.

– Egy jobb laptopot szeretnék venni a lányomnak – mondta egy fiatal nő, aki kamasz gyermekével kereste fel az elektronikai szaküzletet kedden. – Ha megvesszük a gépet, akkor a karácsonyi ajándék is kipipálva – mondta kissé megkönnyebbülve.

Az Árukereső.hu és a GKI Digital kutatásai szerint, amelyet a hirado.hu osztott meg, idén karácsonykor szűkül az ajándékozottak köre. Ennek oka a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet. Míg tavaly karácsonykor átlagosan nyolc embernek készültünk kisebb-nagyobb meglepetéssel, az idén ez a szám öt-hat főre korlátozódik. Bár kevesebb szerettünket készülünk ajándékkal meglepni, ez nem jár együtt feltétlenül azzal, hogy kevesebbet is költünk ajándékokra. Idén átlagosan 52 ezer 300 forint az erre szánt összeg, ami a tavalyihoz képest nyolcszázalékos emelkedést jelent.

Többtucatnyi öltönyön és a több száz ingen kívül széles választékot kínálnak nyakkendőkből is az egyik kaposvári ruházati boltban. Pápai József üzletvezető azt mondta: a koronavírus-járvány erősen befolyásolta a forgalmat. Most abban bíznak, hogy a karácsony előtti hetekben érezhető mértékben nő majd a forgalom.

– Az édességen, a húson és a gyümölcsön kívül italból is több fogy a karácsony előtti hetekben – közölte Hodovánné Wéber Judit, az egyik fonyódi áruház vezetője. – Tekintettel a helyzetre, nyilván kevesebben kelnek útra, s nyilván ez kihat a bevételre is.

Mobiltelefon, laptop, sportruházat, edzőcipő, parfüm és kozmetikumok: Kertész Rezső, a Kisosz megyei elnöke szerint a minőségi termékek a koronavírus-járvány idején is népszerűek maradnak. Azt mondta: sokan előrehozták az ajándékbeszerzést, mivel a nagykereskedelmi cégek akciókkal csábítanak vásárlásra. Ám egyesek talán arra is gondolnak: ha idehaza is követjük az osztrák mintát, akkor ez a nem alapvető fontosságú termékeket forgalmazó üzletek nyitvatartását is érintheti.

– A járvány második hullámában látszik, hogy a vásárlás jelentős része átkerült az online térbe – hangsúlyozta. – Így a hagyományos vásárláshoz képest kevesebb az érintkezés, egyre többen már csak az alaptermékeket vásárolják meg a boltban. A forgalomkiesés ezért közvetlenül és érzékenyen érintik a somogyi ruha-, ajándék- és cipőüzlet-tulajdonosokat is.