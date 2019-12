Kevesebben tesznek otthon készített ételt az asztalra az ünnepek alatt

Évről-évre több ételt rendelnek az emberek karácsonykor, az éttermek egész éves forgalmának azonban ez csak egy kis részét teszi ki, derül ki az egyik internetes portál felméréséből. Az általunk megkérdezett vendéglátóhelyek szerint viszont az ünnepi rendelések komoly bevételt jelentenek.

A karácsonyi időszakban az átlagosnál többet kell dolgozniuk a La Pergola Étterem és Pizzéria szakácsainak. Sok család ugyanis nem otthon készíti el a menüsort, hanem megrendeli az ünnepi asztalra valót. Sokan keresik a sültes tálakat, a töltött káposztát és a halételeket. Mikó Csaba, az étterem főszakácsa megkeresésünkre elmondta: már glutén-, tej- és gyümölcscukor mentes ételt is készítenek, de a vegánokra és a vegetáriánusokra is gondolnak. – Néhány rendelést már leadtak – fogalmazott Mikó Csaba. – Az igazi dömping karácsony előtt pár nappal lesz majd. Ilyenkor az átlagosnál jóval nagyobb a forgalmunk, az éves bevétel mintegy tizenöt százalékát teszi ki a december. Ebben benne van a családok és munkahelyek rendelése, a helyben tartott céges rendezvények, a két ünnep közötti időszak és a szilveszteri menürendelés is – hangsúlyozta a főszakács, majd hozzátette: az ünnep első és másnapján az étterem is tele lesz, több nagy család ugyanis ott szeretné elfogyasztani a karácsonyi menüt.

A kaposmérői Kassai Fogadóban sem pihennek a szakácsok karácsonykor. Az étterem többféle ajánlattal is készül az ünnepekre. Harcsa- és pontyhalászlé, magyaros-, valamint Kassai klasszikus karácsonyi kétszemélyes tál is rendelhető. – Minden évben többen rendelnek ilyenkor – mondta Gulyás Tibor, a Kassai Fogadó séfje. – Ez az időszak jelentős bevételt jelent nekünk. Idén is elkészítünk 130-140 adag halászlevet, sültes tálból pedig százat biztosan és még lesznek egyéni kérések.

Sokan keresik ilyenkor a falusi kakaslevesünket és a desszertjeinket. A két ünnep között is nagy forgalomra számítunk, ilyenkor családi összejöveteleket tartunk, ezért érdemes előre asztalt foglalni, mert nem lesz szabad hely – fogalmazott Gulyás Tibor. – Szeretik az emberek a kényelmet – emelte ki Nagy Gyula, az egyik kaposvári étterem vezetője. – Ilyenkor sokan rendelnek ételt, ez meglátszik a forgalmon is. Nagy az érdeklődés a kétszemélyes tálak iránt, ezekből nagy a választék. Készül halas, pulykás, csirkés, libacombos és sertés, de halászlevet is főzünk – tette hozzá.