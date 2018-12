Kevesebben ülnek az iskolapadban, mint húsz éve

Évről-évre csökken az állami általános iskolába járó gyerekek száma. Somogy megyében az elmúlt húsz évben több mint tízezerrel kevesebben ültek az iskolapadban. Az egyházi intézmények létszáma viszont folyamatosan emelkedik.

A kétezres évek elején még országosan csaknem 950 ezren jártak általános iskolába, 2018-ban azonban már több mint 200 ezerrel kevesebben. A csökkenés Somogy megyében is jól érezhető, 2001-ben 31 ezer 763 gyerek ült iskolapadba idén azonban már tízezerrel kevesebben, összesen 21 ezer 526-an.

Szakemberek szerint ennek oka egyértelműen az, hogy kevesebb gyerek születik, ergo: fogy népesség. A csökkenés azonban csak az állami fenntartású intézményeknél tapasztalható, az egyházi iskolákban tanulók létszáma folyamatosan emelkedik. Az ezredfordulón országosan még csak 35 ezer 671 általános iskolás járt egyházi intézménybe, az idén azonban már 109 ezer 446. Az emelkedés Somogyban is jellemző, 2001-hez képes az idén majdnem kétszer annyian, összesen 1412-en járnak egyházi iskolába.

– Úgy tudom, hogy több intézményt is átvett a református egyház az elmúlt években – fogalmazott Molnár Tímea, a kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református iskola igazgatója. – Hozzánk is tartozik egy másik iskola Kehidakustányban. Oda kilencven gyerek jár, így velük együtt összesen mintegy félezer általános iskolás diákunk van. Elmondható, hogy az elmúlt két évtizedben folyamatosan bővült az iskola létszáma, a kezdetekhez képest ma már évfolyamonként párhuzamos osztályok vannak. A tanulók száma azonban most már állandósult, mert nagyjából ahányan elballagnak, annyi új diákot veszünk fel – tette hozzá Molnár Tímea.

Népszerű a katolikus iskola

A kaposvári katolikus iskola iránt is nagy az érdeklődés. A 2004-2005-ös tanévben még csak 278 diák járt az általános iskolába, az ide tanévben viszont már 438. Godó László igazgató kérdésünkre elmondta: a létszámnövekedés több dolognak is köszönhető. A kétezres évek elején évfolyamonként még csak egy osztály működött, ma viszont már párhuzamos osztályok vannak. A szülők körében nagyon népszerű az intézmény, több volt tanítványuk is a katolikus iskolába íratta gyermekét, de kisebb településekről is járnak az intézménybe. Godó László hozzátette: előfordult már az is, hogy több gyerek jelentkezését is visszautasították, azért mert megteltek az osztályok.

