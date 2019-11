Minden ötödik út mentén dolgozót dobálták már meg

A közútkezelő nemrégiben készült belső felmérése szerint sok esetben nemcsak verbálisan, hanem fizikailag is bántottak már a munkájukat végző közutasokat az autósok.

A somogyi utak mentén dolgozókat is napi szinten érik atrocitások, többek közt a Fonyódot Kaposvárral összekötő út felújításánál is tapasztalják a közutasok, hogy az autósok többsége rendkívül türelmetlen, nehezen viselik, ha a forgalmat irányítóknak meg kell fogniuk a kocsisort.

– Tisztelet a kivételnek, de vannak olyan autósok, akik nem hajlandók tudomásul venni, hogy az út megújítása forgalomkorlátozással jár – felelte kérdésünkre Németh Zsolt, a Közút megyei igazgatója. – Somogyban is napi szinten előfordul, hogy atrocitások érik a kollégáinkat. Ezeket általában tűrik és nem jelentik, de mi is a tanúi vagyunk a munkaterületen, ahogy ordítanak nekik néha az arra járó autóvezetők. Balesetről még nincs tudomásunk, de az előfordul, hogy némely sofőr nem tartja be az oldaltávolságot, és a visszapillantó tükörrel megütik a táblákat, vagy elérik a munkatársainkat.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 94 mérnökségén készített kutatást. Az 1480 szakember által kitöltött felmérés adatai alapján indította el a társaság a kampányát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy 2000 óta 17 közutas dolgozó vesztette életét a figyelmetlen autósok miatt munkaterületen.

A belső felmérés szerint a mérnökségi dolgozók 80 százaléka véli úgy, hogy a munkaterületek mellett elhaladó tíz autós közül csak maximum kettő sofőr tartja be az ideiglenes sebességkorlátozást. A közutas szakemberek 88 százalékát, vagyis a felmérésben részt vevő, több mint 1300 munkást sértegették már szóban. A türelmetlen autósok rendszerint trágár kifejezésekkel illetik őket. A válaszokból kiderül, hogy az úton dolgozó közutasok több mint húsz százalékát dobálták már meg autókból, például paradicsommal, sörös dobozzal, műanyag flakonnal. Minden harmadik közutast ledudáltak már munkavégzés közben.

Mindent megtesznek a biztonságért

A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkatársai számára balesetveszélyes helyzetek kialakulási lehetőségét a minimumra csökkentse, miközben a közlekedők a lehetőségekhez mérten optimálisan érjék el úti céljukat, állítja a Közút. A terelések kiépítését újratervezik, az előjelzéseket meghosszabbítják úgy, hogy a munkavégzéstől távolabb kezdődjön a korlátozás. Így, bár nagyobb területet zárnak le, ezzel tudják munkatársaikat védeni, ugyanis a legtöbb baleset a munkaterület kezdeténél történik. A társaságnál gondoskodnak forgalomtechnikai berendezések beszerzéséről, illetve biztosítják a kollektív és egyéni védőeszközöket.

