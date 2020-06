Kézhez kapták a bizonyítványaikat a kaposvári diákok

Több mint négyezer kaposvári diák kapja meg ezekben a napokban a bizonyítványát. A Kodály iskolában szerdán az osztályok tanulói óránkénti beosztásban vehették át az év végi értesítőket. A diákok nagy-nagy örömmel fogadták rég látott osztálytársaikat és egy-egy szál virággal köszönték meg a pedagógusaiknak a törődést.

Szájmaszkban érkeztek a gyerekek, a szüleik és a pedagógusok is szerdán reggel nyolcra a Kodály-iskolába. A bejárat előterében padokra kitéve várták az év végi értesítők a diákokat. Az osztályfőnökök arca ugyan nem látszott a maszkok mögött, de a szemük mindvégig mosolygott, amikor köszöntötték diákjaikat. A gyerekeken is látszott az öröm, hogy végre személyesen is találkozhatnak az osztálytársakkal és a tanárokkal. A bizonyítvány mellé gratuláció is járt, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerő oklevélben és könyvjutalomban részesültek. – Nagyon nehéz volt az online oktatás. A gyerekek korábban a napköziben mindent megtanultak, most pedig csak a nagymama lehetett ebben a segítségükre – mondta Pfeiffer Zoltán, aki elsős és másodikos kislányával érkezett a bizonyítványért. Orsinak és Virágnak a legjobban a barátok hiányoztak, örömmel üdvözölték egymást.

– Mindenből ötöst kaptam, a legjobb a bizonyítványosztásban, hogy találkozhattam az osztálytársaimmal – mondta Dávid Noémi is.

Mindössze három család esetében, öt kodályos tanulónak kellett a feladatokat postán elküldeni, a többiekkel különböző internetes csatornákon tartották a kapcsolatot. – Az oktatásban a személyes interakció a tanárral, s az osztálytársak jelenléte nagyon sokat számít, ami az online tanításban nem valósulhatott meg – mondta Szabóné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató. Hozzátette: hatalmas köszönet illeti a szülőket, pedagógusokat, hogy tapasztalatok nélkül, egyik napról a másikra alkalmazkodni tudtak a nem mindennapi helyzethez.

– Valódi népoktatás az, aminek az utóbbi hónapokban tanúi lehettünk, hiszen a szülők is újrajárhatták azt az osztályt, amelybe a gyerekük jár. Szembesültek a feladatok kihívásaival, nélkülük nem sikerült volna – jegyezte meg Szabóné Kudomrák Zsuzsanna.

A kaposvári iskolákban június 29-éig a diákoknak tanulófelügyeletet biztosítanak. Június 29-étől augusztus 17-ig pedig Toponáron lesz nyári napközi. Emellett Erzsébet-táborok is várják majd a tanítványokat. Augusztus 17-től pedig újra tanulófelügyelet lesz a megyeszékhelyen.

Császár Melissza: Kitűnő lettem, de nem volt könnyű a dolgom, mert az online oktatásban nagyon kellett figyelnem, alig hallottam a tanárokat, sokszor lemaradtam. A szüleim segítettek, hogy felzárkózzak. Nyárra még nem terveztünk semmit, de remélem szeptemberben már jöhetünk suliba. A kedvencem a testnevelés óra, nagyon szeretek mozogni, minden sportágat kedvelek.

Babai Léda Diána: A másodikos bizonyítványom most kaptam meg, csak ötös van benne. Nagyon nehéz volt otthon tanulni, anya tanult velem minden nap. A legjobban a barátaim hiányoztak és a rajzóra, amely tantárgyat nagyon szeretek. A másik kedvencem az olvasás, megkaptam, hogy mit kell nyáron elolvasni. Nyáron sokat játszom a barátaimmal és Zalakarosra megyünk nyaralni.

Kohulek Máté: Most végeztem el a harmadik osztályt és kitűnő lettem, kijavítottam két négyest, a nyelvtant és a rajzot. A zeneiskolai bizonyítványomat is most kaptam meg, csak ötös van benne. Nem nagyon szerettem ezt az online oktatást, a legtöbbször a nagymamám tanult velem. A nyáron kajaktáborba megyek és nyaralni Miskolcra, a családdal.