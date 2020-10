Kézigránátok röpködtek Bodrogon

Akadálypálya, légpuskás lövészet, négyszer négyszáz méteres fegyveres váltófutás. Csak néhány a feladatok közül, amelyet az Országos Haditorna Verseny megyei döntőseinek kellett teljesíteniük. A kilenc résztvevő középiskolás csapatnak nemcsak egymással, hanem a bodrogi őszi széllel is meg kellett küzdeniük.

Kézfertőtlenítés, gumikesztyű és maszkok felvétele. Mint annyi minden mostanában, ezzel a szertartással kezdődött a haditorna verseny is. A szervezők úgy emlékeznek, hogy mindig is rendeztek hadivetélkedőket, csak éppen másképpen hívták.

– Úgy számolom, ez már legalább a nyolcadiknál versenyünk – mondta Horváth Jenő őrnagy. – A rendezvény a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését, a honvédelmi nevelést, valamint a sport és egészséges életmód népszerűsítését szolgálja. A résztvevők egy kis ízelítőt kapnak a katonai kiképzésből, amelynek kapcsán kedvet kaphatnak a katonai pályához. Évente akár száznál is többen jelentkezhetnek az állományba.

haditorna verseny résztvevői közül is többen választanák az egyenruhát munkaruhának. Bogdán Ádám például kadétosztályba jár, folytatná a családi hagyományt. – Édesapám is katona volt, rengeteget mesélt a katonaéletről, ami nem mellesleg tényleg érdekel is – mondta. – Kadétokkal a csapatunkban szeretnénk jó helyezést elérni, de tudjuk, hogy mindig mindenkinél van jobb, és nálunk most van sérült is – tette hozzá Ádám.

A lövészetnél is találtunk egyenruhára vágyó fiatalokat, sőt, olyat is, aki már le is szerelt. – Amikor tizennyolc éves lettem, Kaposváron jelentkeztem katonának, Szentendrén történt a kiképzésem, majd Tatabányára kerültem lövésznek, később leszereltem – sorolta katonai pályafutásának néhány helyszínét Csaszi Gergő.

– A lövészet csak egy, a nyolc kötelező versenyszámból. Legnehezebb talán az a szintén kötelező mátrix pálya, amely a tájfutás elvén működik, de komolyan edzeni kell a négyszer négyszáz méteres fegyveres váltófutásra is – mondta Lóki Ferenc, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Toborzó és Érdekvédelmi Központ (MH KIKNYP 4TÉK) őrnagya. A versenyben a Széchenyi középiskola csapata bizonyult a legharciasabbnak, második és harmadik helyen a Kaposvári SZC Eötvös Középiskola egy-egy csapata végzett. A díjakat Neszményi Zsolt kormánymegbízott adta át.

A női nem képviselői is bedobták magukat, és a kézi gránátot

A Haditorna Verseny hagyományos résztvevőinek mondható az a Tabról érkezett csapat, amelyben a Rudnay Középiskola rendészeti osztályának lányai bizonyították, hogy a harcmezőn ők is megállják a helyüket. – Amikor elindult a képzés, több lány volt, mint fiú, így már akkoriban a gyengébbik nem képviselőivel neveztünk, de mint mindig, most is hoztunk egy fiúcsapatot is – mondta Madai Imre, a lányok felkészítő tanára.

– Mi lányok szeretjük csodálni az egyenruhát, mert jól néz ki, célom, hogy magamra ölthessem, s bár rendészeti osztályba járok, mégis jobban vonz a katonai pálya, mint a rendőrség – mondta Nagy Csenge, majd elhajított egy kézigránátnak látszó tárgyat. A lányok különdíjban részesültek teljesítményükért.