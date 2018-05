Ki későn kel, klímát nem lel

Itt a meleg, itt a nyár, a klímaszezon is dübörögni kezdett. Aki azonban most akar klímát szereltetni, annak türelmesnek kell lennie.

Nem megy egyik napról a másikra a klíma beszerelése, vagy takarítása. Aki most rendeli meg a munkát, annak bizony várnia kell a szakemberekre. Merthogy annyi megrendelés van, hogy azt alig bírják. – Sajnos az ügyfelek ilyenkor kérik a szereléseket, karbantartásokat is – mondta el kérdésünkre Kardos János, a Hűtő-Klíma Technikai Kft. tulajdonosa. – Mindig elmondjuk az ügyfeleknek, hogy a karbantartásokat már márciusban rendeljék meg, ennek ellenére mindig májusra és júniusra hagyják ezeket.

Kardos János hozzátette: éves szerződéseik is vannak, amelyeket teljesíteni kell, azok rovására nem mehetnek az új megrendelések.

A fonyódi cég az ország minden területén vállal munkákat, nyáron annyi a tennivaló, hogy akár meg is duplázhatnák a dolgozói létszámot. – Ha Budapestre megyünk, akkor már hajnalban elindulunk és csak este hat-hét óra fele jövünk meg – magyarázta a tulajdonos, cégvezető. – Ezért a hétvégéket igyekszem megadni a fiúknak, mert van akinek család van és pihenni is kell, hogy menjen a munka.

Plusz munkaerőt felvenni, csak a nyári szezonra nem tudnak felvenni, mivel egész évben munkát kell biztosítani, nem csak nyáron. – Tanulókat oktatunk, most is veszünk majd fel egy fiatalt – mondta Kardos János. – De nincs utánpótlás, nem választják a tanulók ezt a szakmát. Inkább az a trend, hogy nagy nehezen megszerzik a bizonyítványt, aztán mennek is Ausztriába mosogatni. Ez szerintem nem életcél.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kardos János elmondta: akár 3-4 fiatalt is fel tudna venni, hogy kitanítsa a szakma fortélyaira, de jelenleg nincsenek jelentkezők. Ezért is torlódnak fel annyira a munkák a klímaszerelő cégeknél.

Ez országosan is problémát jelent, hiszen egy álláshirdető portálon több klímaszerelő álláshirdetés is van. Van olyan cég, amely nettó 270 ezer forintos fizetést ajánl, de olyan is, amely bruttó 400 ezret. De még segédmunkásként is bruttó 200 ezer forintot lehet keresni a szektorban.