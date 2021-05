Kiáll a Sinopharm mellett a megyei nyugdíjasok szövetsége

Komoly bizonytalanságot okozott megyénkben is a kínai Sinopharm-oltóanyag körül kialakult helyzet.

– Aggodalommal tölt el mindannyiunkat, hogy a Sinopharm hatásosságával kapcsolatban nincs egységes vélemény – mondta Stikel János, a megyei nyugdíjasszövetség elnöke. – Különösen zavaró, hogy itthon is gyakran egymásnak ellentmondó álláspontokkal találkozhatunk, illetve több nemzetközi szervezet is kételyeket támaszt a vakcinával szemben, ami főleg a beoltottakban okoz nem kis félelmet. Szövetségünk mindig is oltáspárti volt, és veszélyhelyzeti megoldásként a Sinopharm elfogadására biztatta az időseket, mint ahogy én is ebből kaptam mindkét oltást. A vakcinát biztonságosnak ítéltük meg, és ma sem látjuk okát az elutasításnak, mint ahogy az eddigiek során komolyabb mellékhatásról vagy szövődményről sincs tudomásunk.

Az elnöknek arról nincs tudomása, hogy közülük valaki egyénileg elvégeztette volna az ellenanyagszint mérését. – A hatásosság vizsgálatának mielőbbi lefolytatását kérjük a kormánytól, valamint hogy szólítsa fel a kínai gyártót a hatvan év felettiekre vonatkozó tapasztalataik közzétételére, és kezdeményezze az európai gyógyszerügynökségnél a vakcina elfogadását. – Ha bebizonyosodik, hogy nem eléggé hatásos a Sinopharm, a kormány hozzon mielőbbi döntést a továbbiakról. Ez azért is fontos, mert az EU több országában felröppent a hír, hogy esetleg nem fogadják el a kínai vakcinákkal beoltottak igazolását, néhány ország elutasítása érzékenyen érintheti az időseket is, ha emiatt szülő-nagyszülő nem látogathatja az ott élő szeretteit. Amúgy is nehezen értelmezhető, hogy EU-s állampolgárként nem utazhatnánk szabadon a tagországokban – mondta az elnök.