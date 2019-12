Kicsiben alkot nagyot naponta a mézeskalácsok festőművésze

Kézápoló és műköröm építő, ám festőművésznek is elmehetne. A kaposvári Kolev Eszter új műfajt próbált ki a mézeskalács-készítés terén: miniatűr tájképeket és figurákat fest a süteményekre. Az alkotások ritkaság számba mennek, mert kizárólag ajándékba készülnek.

Nagy ablak, előtte egy lámpával felszerelt étkezőasztal. Rajta festékek, ecsetek. Ennyiből áll Kolev Eszter otthonában a mézeskalács-műterem. Az asztallapon már sorakoznak az ajándéknak szánt, kifestett sütemények, és azok, amelyek a színezésre várnak.

– A szüleim jó kézügyességgel áldottak meg, így már gyerekkoromban nagy szerepe volt a kreativitásnak. Az iskolában a rajz és a technika kedves tantárgyaim voltak – mondta Kolev Eszter, aki néhány éve kezdett el mézeskalácsokat festeni.

– Eleinte keresztszemes mintákat festettem rájuk. Egyszer aztán csengetett valaki, én pedig ijedtemben leejtettem a habzsákot, ami teljesen befedte a süteményt. Akkor próbáltam ki ezt az irányzatot – tette hozzá, s közben megmutatta a téli tájképekkel, és figurákkal díszített sütiket. Azt mesélte, nem is tudna nagyobb méretű festményeket alkotni, mint amekkora egy mézeskalácsra ráfér, de így jobban látja az arányokat. – A vendégeimnek is szívesen festek a körmükre miniatűr képeket. Igyekszem matrica nélkül egyedit alkotni. Így vagyok a mézeskalácsokkal is. A világhálóról keresek képeket hozzájuk. A családtagoknak igyekszem személyre szólót készíteni. Mindenki értékeli, mert bár apróság, de benne van az időm – mondta a fiatal mézeskalácsmester. Műalkotásai ehetők lennének, ám annak érdekében, hogy tovább megőrizzék eredeti szépségüket, egy lakkréteggel vonta be valamennyit. Ezért inkább díszítésre javasoltak. Különlegességnek számít, hogy csakis ajándékba készülnek, megrendelésre nem.

– Minden évben várom a karácsony előtti időszakot, amikor már nem néznek rám furán, ha nekiállok mézeskalácsot festeni, hogy kiélhessem szenvedélyemet – mondta, s mosolyogva hozzátette: a napokban végre eljött az alkotás ideje. – Ha marad időm, egy mézeskalács falut is sütök. Sőt, egy festett mézeskalácsokkal díszített karácsonyfát is elképzeltem már.

– Mindig szerettem sütni. Hétvégén gyakran kipróbálok új recepteket – mondta a fiatal lány, aki másfél éve tanul cukrásznak. Úgy véli, nem árt, ha van egy „B” terv. – A szakmám egy idő után a hát- és derékfájásról szól majd. Nem hiszem, hogy a nyugdíjig foglalkozom majd a kézápolással.

Fáj a szíve, ha megeszik

Kolev Eszter karácsony előtt kétszázat készít az egyedi műalkotásokból a vendégeinek, és úgy száz darabot a családtagoknak. Egy kilogramm alapanyagból negyvenöt–ötven sütemény jön ki, ezért folyamatosan készül a festésre váró alap is, amely ebben az esetben egy keményebb tészta, hogy könnyebb legyen alkotni rá. Egy-egy képet kidolgozottságtól függően háromnegyed, illetve másfél óra alatt készít el. Kettesével csomagolja be őket, hogy nagyobb legyen a meglepetés. – Fáj a szívem, ha valaki megeszi a műalkotásomat. Nagymamám a vitrinben őrzi – mesélte mosolyogva.