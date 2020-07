Kicsik és nagyok is élményekkel tértek haza Rádpusztáról

Rekordszámú nevező vett részt az idei kispályás focikupán és a marhalábszár pörköltfőző versenyen Rádpusztán. A csapatok minden fűszert és módszert bevetettek ahhoz, hogy lenyűgözzék a zsűrit, végül azonban a Soma Team bizonyult a legjobbnak. A focikupát az Újpest csapata hódította el, a döntőben 4:0-ra verte a Kaposvárt.

A lilák mellett, a Ferencváros, a Budapest Honvéd, a Kaposvár és a Parlamenti válogatott is pályára lépett a hétvégén. A rádpusztai élménybirtokon nyolc kispályás csapat mérte össze tudását. A Parlamenti válogatottban rúgta a labdát Kövér László, az Országgyűlés elnöke is, aki az egyik összecsapás után kérdésünkre elmondta: hétfő esténként, amikor véget ér a plenáris ülés, akkor szoktak edzeni. A huszonöt fős keretbe beletartoznak jelenlegi képviselők, parlamenti dolgozók, de olyanok is, akik régebben tagjai voltak az Országgyűlésnek.

Kövér László csapata teljesítményét értékelve úgy fogalmazott: szomorú, mert az Újpest ellen kikaptak 3-1-re, majd megverték a Kaposvárt 2-1-re, ám végül a szemesi csapat két potyagóllal megnyerte a meccset, így véget ért számukra a küzdelem.

A kispályás focikupa hajrájában, az országos marhalábszár pörköltfőző verseny is kezdetét vette. Fekete Zoltán, a Rádpuszta Gasztro- és Élménybirtok tulajdonosa elmondta: a versenyzők csak magyar alapanyagokkal dolgoznak, minden helyi termelőktől származik. Friss húsból, magyar tarka szarvasmarhából készültek a pörköltek. Hozzátette: tavalyhoz képest kétszer annyian látogattak ki az élménybirtokra.

Hegedűs Erik idén is megmérettette magát a főzőversenyen. Korábban egyedül nevezett, idén azonban barátai is csatlakoztak hozzá. A fonyódi „szakács” elmondta: a pörkölt legfontosabb eleme a hagyma, amelyet egy boglári termelőtől vásárolt, de a szegedi fűszerpaprikát sem lehet kihagyni belőle.

A főzőverseny több kaposvári csapat is fakanalat ragadt. A Szuper Négyes főszakácsa, Viski Anna szerint is fontos a hagyma, de a mangalica zsír sem elhanyagolható. Hozzátette: amikor már majdnem megpuhult a hús, akkor néhány deci vörösborral kell megbolondítani. Emil és a detektívek csapata a kezdetektől részt vesz a versenyen. Pörköltjüket hagyományos készítik el. Kiss Emil csapatvezető elmondta: makói hagyma, sükösdi pirospaprika és felsőmocsoládi fokhagyma nélkül nem lehet jó marhalábszár pörköltet készíteni.

Neves szakácsok bíráltak

A hetedik alkalommal megszervezett főzőversenyen idén rekordszámú, összesen 21 csapat mérte össze tudását. Az ételeket egy háromtagú zsűri értékelte, olyan szakemberek, akik Balaton környéki neves szakácsok. Papp Réka, az élménybirtok értékesítési vezetője elmondta: igyekeztek minél színesebb napot szervezni a hozzájuk látogatóknak. Helyi termelőket és kézműveseket is meghívtak a gasztronapra, de a birtok szolgáltatásait is igénybe vehették a vendégek.