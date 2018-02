Kiderült, élőben a kosárlabda a nyerő Kaposváron

Kosárlabda, kézilabda, röplabda – sorrendben ezeket a mérkőzéseket néznék meg olvasóink a Kaposvár Arénában.

Gőzerővel épül a kaposvári labdás sportok új fellegvára, a Kaposvár Aréna. Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük olvasóinktól, milyen mérkőzést nézne élőben az új csarnokban. A válaszadók közül a legtöbben a kosárlabdára voksoltak, igaz szorosan követte, mindössze egy százalékkal lemaradva, a kézilabda. A legkevesebben a röplabdára szavaztak.

A győztes sportág nem meglepő, hiszen Kaposváron nagy hagyománya van a kosárlabdának. A somogyi megyeszékhely csapata kétszer is megnyerte a bajnokságot és egyszer a Magyar Kupát is a magasba emelhették. Jelenleg ugyan a nincsenek a tabella első felében, de így is rendere telt ház előtt játszanak Fekete Ádám tanítványai.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A második helyezett némileg meglepő, miután nincs élvonalbeli kézilabdacsapat Kaposváron. Talán a Siófok KC és a Csurgói KK eredményességén felbuzdulva voksoltak olvasóink.

A legkevesebb voks a röplabdára érkezett, pedig a kaposvári együttes története során már 18 alkalommal nyerte meg a pontvadászatot és a Magyar Kupát is. Ezzel mindkét kategóriában rekorder.