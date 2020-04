Kiegyensúlyozottabb lelkiállapotért tartanak boldogságórákat a diákoknak

Lelki támaszt is kapnak tanáraiktól a Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium diákjai. A Bagdy Emőke kezdeményezéseként elindult boldogságórákat a pedagógusok a járványhelyzet idején is folytatják, hiszen – mint lapunknak elmondták – most még hangsúlyosabb cél, hogy a diákok kiegyensúlyozott lelkiállapotban legyenek.