Kiértékelték a balatoni strandokat, jövő héten lesz eredmény

Körbejárták a Kékhullám Zászló Minősítésre nevezett strandokat a zsűritagok. Bejeződött az értékelési fázis, jövő héten az is kiderül, hogy a nevezett 37 balatoni strand közül melyikek kapták a legjobb értékelést és az ezzel járó csillagokat.

Tavalyhoz képest eggyel bővült a minősítést kérő fürdők száma, ennél nagyobb arányban bővült azonban a zsűritagok köre. Ezúttal Nők a Balatonért Egyesület, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Hermann Ottó Intézet, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Balatoni Kör, a népegészségügy és a Veszprém Megyei Önkormányzat delegáltjai segítették a versenyt meghirdető Balatoni Szövetség munkáját. Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség elnöke szerint az ítészek körének szélesedése is a magasabb színvonal irányába hat, a strandok egyébként is jelentős fejlődésen mentek át. A Kisfaludy-program strandfejlesztési pályázatai beértek és az értékelők úgy látják, hogy az elköltött milliók mindenütt jól hasznosultak.

– Vannak strandok, ahol wellness-szolgáltatásokat valósítottak meg, mások játszóteret építettek és a sportolási lehetőséget erősítették, vagy a vizesblokkokat hozták rendbe – mondta a szervezet elnöke. Balassa Balázs hozzátette: a Kékhullám Zászló program egészséges versenyt teremet a balatoni strandok között, aminek jótékony hatása van.

Az elmúlt években csökkent a balatoni szabadstrandok száma, mivel a fenntartó önkormányzatok a fejlesztési forrásokat a fizetős strandokra fordították, hiszen ott bevételhez is jutnak. Épp ennek köszönhető, hogy a fizetős fürdők jobban is fejlődtek a legtöbb helyen. Ellenpéldaként Zamárdit lehet említeni, ahol az önkormányzat egyéb bevételeiből költött a déli part leghosszabb szabadstrandján a minőség javítására. Balassa Balázs szerint a szabadstrandok egyébként is csak azokon a településeken tudnak fejlődni, ahol nem a pályázati pénzekre kell várni. Az elnök úgy látja, hogy az elkövetkező néhány évben kiderül, az önkormányzatok lehetőségei hosszú távon mennyire engedhetik meg a szabad- strandok fenntartását.