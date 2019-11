Kikötőbe kötők!

Egyetlen szél sem jó annak a kapitánynak, aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart! A „kapitánynál” ez bizony komoly hiba, mert nemcsak ő, hanem a személyzet és az utasok is tévelyegnek a nagy-nagy vízen!

Ez jutott eszembe, amikor sokadszorra is elolvastam és igyekeztem megérteni a balatonföldvári kikötőépítés(ek) körül újra kirobbantott purparlé lényegét.

Először be tudtam ezt egyes balatonföldvári egyének saját „egyéni érdekeiért” vívott harcának, ami persze teljesen érthető, csak akkor azt kell mondani! Utána azt gondoltam, hogy egy jó „kampánytéma” ez még akkor is, ha a balatonföldvári egyének sokaságának érdeke nem azonos néhányak „egyéni érdekével”. Most azonban, hogy a kikötői ügyek „összemosása” tovább tart, mint a kampány, ideje szembenézni a tényekkel!

Két dologról van szó. Az egyik az úgynevezett e-kikötő építése a Nyugati strandon. Magánberuházó magánbefektetése ez, amelyhez az önkormányzatnak annyi a köze, hogy a pályázathoz adott egy szándéknyilatkozatot az együttműködési készségéről. A másik a Balatoni Hajózás Zrt. (Bahart) kikötő korszerűsítésének terve. Tehát két különböző fejlesztési szándékról és más-más helyszínekről van szó. Természetesen minden, ami Földváron történik, a földváriakra tartozik!

De egy magánberuházónak sem érdeke, hogy a helyiek ellenére fejlesszen, mint ahogy a helyi önkormányzatnak sem, hogy különböző, jövőt építő fejlesztésekkel „zaklassa” a helyi lakosságot. Nem kell sokat ragozni, hogy egy turizmusból „élő” településen mit is jelent a legszebb, legkorszerűbb és egy modern e-kikötő a vendégforgalmat, a visszatérést és a költési hajlandóságot illetően! Még nem hallottam olyan kikötői vendéglátóhelyről, ahol egy gulyáshoz két kanalat kértek volna! Szóval, aki nem érti a múltat, a jövőt még megérthetné! Kivéve, ha a múltat építené jövővé… Persze lehet így gondolkodni, de kötelező azért mégse legyen! Tény, hogy verseny van a forrásokért, a fejlesztésekért és a vendégekért! Komoly verseny! Aki kimarad, lemarad!

Egyébként Balatonföldvár ott van, ahol volt, csak egyre jobban teljesít! S – hála az átgondolt fejlesztéseknek – máris sokkal, de sokkal vonzóbb! S ez még nem a vége!