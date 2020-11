Kilakoltatták a vírust a kaposfői iskolából

Kaposvári katonák fertőtlenítették szerdán a kaposfői általános iskolát, ahol a koronavírus miatt a héten három napra tanítás nélküli munkanapot rendeltek el. Szerdán az összes pedagógust letesztelték.

Vegyvédelmi felszerelésbe öltözött katonák szállták meg délelőtt az iskolát. Az összes tantermet, irodát és szociális helyiséget fertőtlenítették, s a tornateremben is dolgoztak. Több mint 2000 négyzetméternyi területet érintett a munka. – A kaposfői iskola dolgozói közül nyolcan kapták el a koronavírus- fertőzést – mondta Vörös Ottó Gábor, a szennai Fekete László Általános Iskola igazgatója. – Tagintézményünkben három pedagógusnál, egy pedagógus asszisztensnél, egy óraadó pedagógusnál és két takarítónál mutatták ki a Covid–19 fertőzést, illetve egy külsős, szerződéses alkalmazottnál. Egy pedagógust kórházban ápolnak.

Az 1–8 osztályos kaposfői iskolának 204 diákja van, három gyermek igazoltan koronavírus-fertőzött, ők a körülményekhez képest jól vannak. Az igazgató kiemelte: múlt héten tantermen kívüli digitális oktatásra tértek át. Az átállás zökkenőmentesen zajlott, a tavasszal megszerzett tapasztalatokat jól kamatoztatták. Erre a hétre – hétfőtől szerdáig – három nap tanítás nélküli munkanapot rendeltek el, nem kellett iskolába menni. – Tanulóinknak igyekszünk minden segítséget megadni – mondta az igazgató. – Kollégáim online és telefonon is rendelkezésre állnak. Ha bármelyik diákunk elakad a tanulásban vagy technikai problémája adódik, azonnal segítséget kapnak.

Amíg a katonák fertőtlenítettek, addig a tizenhét pedagógust és a pedagógus asszisztenst letesztelték. Minden teszt negatív lett, így az iskolában csütörtöktől visszatérnek a normál tanítási rendre.

Megnyugtató volt a szervezettség

– Nagy megnyugvás számunkra, hogy a kaposvári katonák alapos munkát végeznek – jegyezte meg Vörös Ottó Gábor, a Fekete László Általános Iskola igazgatója. – Nagy területet fertőtlenítették át és láthattuk, hogy milyen jól szervezetten végezték el a feladatot. Gyorsan intézkedett a megyei kormányhivatal védelmi bizottsága, egyeztettünk a járási tiszti főorvossal és hatékony segítséget kaptunk a kaposvári tankerületi központtól is. Számunkra most az a legfontosabb feladat, hogy az oktatás a jelenlegi körülmények között zökkenőmentesen tovább folytatódjon. Az eddigi tapasztalatok is megerősítik: a kaposfői pedagógusok összefognak, s minden tőlük telhető megtesznek a gyermekek érdekében.

Barcson is online oktatnak már

Szerdától digitális tanrendre tért át a Szivárvány EGYMI, a hatékony munkavégzés és oktatás érdekében. Androsits Bernadett, a barcsi intézmény vezetője elmondta: a tanári karban olyan magas jelenleg a táppénzen lévő dolgozók száma, hogy képtelenek a tantermen belüli oktatást lebonyolítani. Ezért született meg a döntés, hogy az intézmény minden területén áttérnek az online oktatásra. A tavaszi hullám tapasztalataiból merítkezve felkészültebbek, így nem látják akadályát a digitális munkarend megvalósításának. Az intézmény vezetője azt is elmondta, hogy esetükben a szülői aggodalom az átlagosnál jóval magasabb, ugyanis a sérült gyermekek közül többeknek van alapbetegsége.