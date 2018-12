Kilencen versenyeztek a koronáért

Immár tizedik alkalommal, egy karácsonyi gála keretein belül rendezték meg a Kaposvár Szépe versenyt, s koronázták meg a zsűri által legszebbnek vélt indulót. Sokan ellátogattak ebből az alkalomból a Dorottya Hotel dísztermébe szombat este.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Többféle viseletben, köztük bikiniben, illetve menyasszonyi ruhában is megmutatta magát a közönségnek a szépségverseny döntőjének kilenc résztvevője. Varga Andrea Lusy, a verseny megálmodója elmondta: három héten keresztül készültek a lányok a megmérettetésre. A főszervező azt is megjegyezte, többen is segítették és támogatták a felkészülésüket.

A szépségverseny különdíjasa Hammer Noémi, a közönségszavazat győztese Gödri Anna lett. A második udvarhölgy címet Kékes Liliána érdemelte ki, az első udvarhölgynek Ungi Klaudiát választották meg. Az idei Kaposvár Szépe verseny királynője pedig a csurgói Ács Boglárka lett, így a korona mellett ő érdemelte ki a győztesnek járó Kaposvár szépe arany nyakláncot is. A koronát a verseny tavalyi győztese, Szamosi Jennifer adta át.

Ács Boglárka 23 éves, s pénzügyi tanulmányokat folytat a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Kérdésünkre elmondta: régóta szerette volna kipróbálni magát egy ilyen jellegű versenyen. Az egyetem után közgazdászként szeretne elhelyezkedni, s mellette a modellkedést is szívesen űzné majd, amennyiben lesz rá lehetősége.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Amellett, hogy segítették a felkészülésüket, értékes díjakkal is elismerték a versenyzőket. Varga Andrea Lusy kérdésünkre azt is elmondta: az egész csapatot elviszik egy négy napos horvátországi kirándulásra. A támogatók révén azonban sok más díjat is kaptak a lányok, a győztest pedig versenyekre való eljutásban is igyekeznek segíteni. Mint megtudtuk, a helyiek mellett pécsi és budapesti támogatója is volt a rendezvénynek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS