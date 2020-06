Kilókat rakott ránk a vírus és az otthon kényelme

Véget ért a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet Magyarországon. Az idősávokat is eltörölték, viszont továbbra is kötelező a szájmaszk használata az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön és a vendéglátóhelyek dolgozóinak.

Átlagosan egy kilót híztunk a karantén alatt – derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának és a TÉT Platform nevű civil szervezet közös kutatásából. A szakemberek országszerte több mint háromezer főt kérdeztek meg online kérdőíveken, hogy miként változtak élelmiszer-fogyasztási szokásaik a járványhelyzet hatására. Kevesebbet jártunk boltba és tudatosabban vásároltunk a járvány alatt. Míg előtte a válaszadók több mint háromnegyede legalább hetente kétszer járt élelmiszerüzletbe, addig a koronavírus megjelenése után a többség egy hétre előre gondolkodva vásárolt. Szívesebben vásároltak tartósabb és előrecsomagolt élelmiszereket, előtérbe kerültek az otthoni sütéshez, főzéshez szükséges termékek. A lakosság fele legalább két hétre elegendő élelmiszert tartalékolt otthon, a háztartások átlagosan 36 kiló élelmiszert halmoztak fel a felmérés idején.

A zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek nagyobb mértékben jelentek meg a bevásárlókosarakban, és csökkent az alkoholos italok, a sós rágcsálnivalók, az édességek, a cukor és az energiaitalok beszerzése. – A koronavírus miatti félelem arra sarkallta az embereket, hogy több vitamindús ételt fogyasztottak, valamint a home office-ban több idejük jutott a tudatos főzésre – mondta Mózsa Gyöngyvér kaposvári dietetikus. Hozzátette: a gyümölcsök cukortartalma miatt viszont pár kiló könnyen felszaladt ránk a mozgásszegény életmód mellett. Az elfogyasztott adagok nagyságát jellemzően nem csökkentettük, viszont jelentősen mérséklődött a fizikai aktivitás. A lakosság negyede saját bevallása szerint hízott az elmúlt időszakban, míg minden tizedik ember fogyott.

Átlagosan egy kilót szedtünk fel a járvány ideje alatt.

– Több héten át be volt zárva az edzőtermünk, így nem volt alkalma vendégeinknek a megszokott mozgási lehetőségek kihasználásához – mondta el Baranyai Barnabás, az egyik kaposvári fitneszterem edzője. Hozzátette: akik egy ideje már rendszeresen edzenek, nem hagyták abba, hanem a szabadban mozogtak futópályákon, parkokban vagy akár otthonukban. – Volt, hogy a felnőtt klienseim gyermekeiket is vitték magukkal egy esti kocogásra, ez volt a testnevelésóra számukra – tette hozzá a kaposvári edző. Megjegyezte: sokan vásároltak gumiszalagokat, kisebb súlyzókat, de volt, aki a garázsában egy konditermet alakított ki. – Videókkal, étrendekkel próbáltam segíteni a karantén alatt, volt, akinél az otthoni csipegetés során pár kiló felszaladt, de olyan anyuka is, akit a home office sok elfoglaltsága lefogyasztott – mondta el.

Drágább az élet Az áprilisi élelmiszer-drágulás májusban is folytatódott. Az alma kilója például 75 százalékkal drágult, a hús­áruért is 20-30 százalékkal többet kell fizetni. A déli gyümölcsök ára 10 százalékkal nőtt, drágább lett a burgonya, hagyma, csirkehús is – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Olcsóbb lett viszont a mosópor és az LCD tévé.

Tíznél több ügyfél nem mehet egyszerre

A veszélyhelyzet feloldása után Szita Károly online köszönte meg közösségi oldalán a kaposváriak fegyelmezettségét. Elmondta: péntektől a piacon is eltörlik az idősávokat. De a szájmaszk marad.

A virágfürdőn már a 65 év felettiek is igénybe vehetik a gyógyászati kezeléseket, telefonos egyeztetés után.

Megnyílnak a kulturális intézmények, és helyreáll az ügyintézés a polgármesteri hivatalban, valamint a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Utóbbival kapcsolatban azt is elmondta Szita Károly, hogy maxi­mum tízen tartózkodhatnak az ügyféltérben. Emellett folytatódik a kortalan torna, a hét négy napján, a Városligetben és az atlétikapályán várják a mozogni vágyókat.