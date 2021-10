Kinek az első, kinek a harmadik; helybe jön a falvakba a vakcina

A legtöbben a harmadik, de néhányan még csak az első oltásukat vették fel a koronavírus ellen a kis somogyi falvakban. A kormányhivatal szervezésében oltócsoportok segítik a munkát, hogy a legkisebb településre is eljusson a vakcina. Vidéken néhol elmarad az oltottsági szint a kívánatostól.

– Inkább az oltás, mint a lélegeztetőgép! – indokolta röviden a 77 éves Hella Józsefné azt, hogy miért határozta el, hogy eljön a harmadik oltásért. Mikor tovább kérdeztük, hozzátette, a család miatt döntött így, hiszen a kisunokáit is mind beoltották már. Még az utazást is vállalta, mert a gigei háziorvosi rendelőben várta a vakcina, ahová a mikeieket és a hedrehelyieket is hívták a szervezett oltásra csütörtök délután.

– Én minden évben felveszem az influenza elleni védőoltást is! – emelte fel a mutatóujját Károlyi Árpád a várakozók között. – Szeretnék egészséges maradni, ezért éppen itt az ideje az emlékeztető harmadik oltásnak. Májusban és júliusban kínait kaptam, most is elégedett lennék vele, mert nem okozott mellékhatásokat.

– Azt látjuk, hogy a negyedik hullám ellentétben az előzőekkel agresszívebben támad a somogyi kistelepüléseken. Több család már karanténban van nálunk – mondta Bálint Ildikó, Gige polgármestere, aki szintén most kapta meg a harmadik adag vakcinát. – A kormányhivatallal egyeztetve eldöntöttük, hogy a felújított orvosi rendelőnk jó helyszín lehet ahhoz, hogy felvegyük a harcot a környék aluloltottsága ellen. A szkeptikusok meg­győzését is megcéloztuk. Háziorvosunk, Dús István egy oltóteammel dolgozik együtt, helyben adminisztrálunk, és a kormányhivatallal közösen végezzük a regisztrációt.

Több település oltópontja lett Gige erre az alkalomra, a környékbeli községekből közösen érkeztek az oltásra várók. A helyiek aktívabbak voltak, közülük sokan megértették, hogy nem lehet úgy dolgozni – akár a közmunkában vagy másutt –, nem lehet úgy a helyi óvodába vinni a gyerekeket, hogy egymást veszélyeztessék. Csak Gigéről huszonheten jelentkeztek előzetesen az oltásra, de végül jóval többen, legalább negyvenen jelentek meg a vakcináért.

Jövő héten is oltanak a kis falvakban

Kistelepülési oltást szervezett a Somogy Megyei Kormányhivatal, mert már a nyár végén emelkedett a koronavírusos esetek száma, és ez a tendencia azóta is folytatódik. Az új, delta variáns a korábbi mutációknál gyorsabban és agresszívebben terjed. Az európai országok tapasztalata megmutatta, hogy a járvány negyedik hulláma elsősorban az oltatlanokat érinti, ezért a Somogy Megyei Kormányhivatal 2021. október 27. és november 4. között oltási kampányt szervezett Somogy megye tizenegy kistelepülésére az átoltottság növelése érdekében. A Visnyén, Gigén, Hedrehelyen, Hencsén, Csömenden, Szenyéren, Csákányban, Kisberényben, Somogyaracson, Bonnyán és Bedegkéren élők szervezett oltását oltócsapatok és háziorvosok végzik. A palettán Pfizer, Si­nopharm és Janssen típusú oltóanyag szerepel. A legtöbb helyen szerdán és csütörtökön elvégezték az oltást, de a meghirdetett időpont szerint még jövő héten is oltanak Visnyén és Kisberényben.