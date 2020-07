Király Gábor a Balaton partján oktatja a kapustehetségeket

Immár harmadszor szervezte meg meghívásos balatoni táborát a Király Gábor Nemzetközi Kapusiskola azon kapusnövendékek számára, akik a korábbi, tavaszi-őszi nyílt mini kapus workshopok alatt bizonyították rátermettségüket, szorgalmukat, tehetségüket.

Az edzői trikókban félezernél is több NB I.-es mérkőzés, 108 válogatottság tapasztalata, velük szemben olyan srácok, akik tanulni, fejlődni, gyakorolni érkeztek, hogy egyszer példaképeikhez hasonló karriert futhassanak be.

– A balatonboglári székhelyű Nemzeti Kézilabda Akadémia futballpályáján gyakorlunk, s ezúton is köszönjük a szívélyes fogadtatást – tájékoztattak a tábor szervezői. – A gyerekeket Király Gábor, Hegedüs Péter, Németh Gábor és Takács Tamás oktatja, bennük nemcsak annyi a közös, hogy mindannyian védték korábban a Szombathelyi Haladás kapuját, de az is, hogy kapusszakmai kérdésekben évtizedek óta egy nyelvet beszélnek. A túloldalon olyan 12-19 év közötti fiatalok, akik azért kerülhettek be a táborozók közé, mert korábban már bizonyították, hogy nem csak kvalitásaik, de a hozzáállásuk is kiemeli őket kor- és kapustársaik közül.

A táborozók között vannak erdélyi fiúk, de jöttek Szegedről, Nyíregyházáról, Budapestről, Pápáról, Sopronból és természetesen a Király Sportegyesülettől is. A gyerekeket hétfőtől péntekig – olykor napi kétszer is – trenírozzák a szakemberek, a holtidőben pihenés, szabadidős programok, és ha a szél szelídebbre fogja, balatoni fürdés szerepel a programban. Az első azonban a munka, hiszen azért jöttek, azért jöhettek a meghívásos táborba, hogy tovább fejlődjenek és haza vigyék magukkal azokat a praktikákat, amelyeknek köszönhetően egyre jobb kapusokként segíthetik majd egyesületeiket.