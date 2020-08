Királyságot alapított harminc lutheránus

Első alkalommal szervezett nyári napközis tábort a Kaposvári Evangélikus Egyházközség. Az egyhetes programsorozaton mintegy harminc fiatal vett részt. A tábor témája a királyok mellett Sámuel, az utolsó bíra volt.

Salamon bölcsességéről tanultak a fiatalok pénteken délelőtt a kaposvári evangélikus templomban. A gyerekeknek nem volt ismeretlen a helyszín, hiszen egész héten a templom volt a tábor központja. Pongráczné Győri Boglárka evangélikus lelkész elmondta: a korábbi években egy Zala megyei kis zsákfaluban szervezték meg a nyári ottalvós tábort, a vírushelyzet miatt azonban úgy döntöttek, hogy idén napközis foglalkozásokat tartanak. A gyerekeket hétfőtől, minden nap délelőtt kilenc és este hat között várták a táborba. A programok több helyszínen zajlottak, a templom mellett, a gyülekezeti házban, a parókia udvarán és a Berzsenyi parkban is.

– Királyságot alapítottak a gyerekek – fogalmazott Pongráczné Győri Boglárka evangélikus lelkész. – Egész héten a királyokról, Saulról, Dávidról, Salamonról, illetve az utolsó bíráról, Sámuelről tanultak. Négy csoportra osztottuk a gyerekeket, így mindenki eljátszhatott a gondolattal, hogy milyen egy királyválasztás és egy győztes csata. Azt vesszük észre, hogy ezzel jól megmaradnak a történetek, noha ezeket már mindenki vette valamilyen formában, de így csoportosan, több feladattal és látásmóddal sokkal hatásosabb.

– Kaposvárról és a környékről is érkeztek fiatalok – folytatta a lelkész. De Budapestről is jött egy kislány. Örülünk annak, hogy azok a gyerekek, akik ezen a héten itt nyaralnak Kaposváron, csatlakoztak hozzánk, zömmel azonban a hittanosaink vannak itt. Nagyon sok kísérő programot is szerveztünk. Jártunk a Virágfürdőn, élveztük a Ziránó Színház bábelőadását, berendeztünk a parókia udvarán egy vízi akadálypályát, de batikoltunk és a szemközti parkban is játszottunk – tette hozzá Pongráczné Győri Boglárka.

Az egyhetes tábor foglalkozásai pénteken délután értek véget, a záró alkalom azonban a vasárnap délelőtti istentiszteleten lesz.