Kis tudósok nagy dolgokról meséltek az egyetemen

A rendezvény megnyitóján Podráczky Judit a kaposvári Egyetem Pedagógia Karának dékánja elmondta, hogy a rendezvényt hagyományteremtő céllal hívták életre. A program neve Dunántúli Mandulafa, utalva Janus Pannonius metaforájára. Híven a költő szellemiségéhez, a cél a kisiskolások és az ifjúság tudományos tevékenységének felpezsdítése, egyfajta felhívás közös gondolkodásra, munkálkodásra. Az első is igazán nagy sikernek örvendett még 2016-ban, de mióta híre ment az iskolák között a megmérettetés ilyen formájának, egyre többen jelentkeznek minden évben. A csatlakozó iskolák és diákok köre is kibővült, idén már 53 diák jelentkezett 47 előadással a konferenciára. A program lehetőséget nyújt a tehetséges fiatalok számára – általános iskola harmadik osztályától, a középiskola 13. osztályáig, hogy megmérettessék magukat. A dékán beszédében kiemelte, hogy ez a tehetséggondozó program kiváló lehetőség arra, hogy az alapfokú oktatás és a felsőoktatás egy helyen találkozzon, és új kapcsolatok épülhessenek ki a képző intézmények között.

Követve a digitális világ okozta változásokat, ebben az évben nyílt először lehetőség arra, hogy a távolról jelentkező iskolások, ne személyesen, hanem élő internetes kapcsolaton keresztül mutassák be munkáikat. Így például a Debreceni általános és középfokú intézményekből jelentkező iskolások is ebben a modern formában tarthatták meg előadásaikat.

A számos jelentkezőt választott tudományterületük szerint kilenc szekcióba osztották, hogy bemutathassák kutatási területükön szerzett tapasztalataikat, illetve érdeklődési körüket tudományos alapokon is megismertethessék a zsűrikkel és az érdeklődőkkel. A szekcióüléseket kézműves foglalkozás követte, míg a zsűrik meghozták a sorrendre vonatkozó döntéseiket. Azok a kisdiákok, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díjazásban részesültek. Az egyetemi karok dékánjai a kar képzési profiljába illeszthető témák közül választott, és díjazta előadóit. A legjobbak ezeken felül lehetőséget kaptak arra, hogy tovább jussanak a XVIII. Kutató Gyerekek Országos Tudományos Konferenciájára, amely Zalabéren kerül megrendezésre.

Számos érdekes előadást hallhattak az érdeklődők a konferencián. Az alsó tagozatosokat is komoly témák foglalkoztatták, mint, hogy „Lehet-e barátság különböző állatfajok között?”, vagy a minden gyerekben felmerülő kérdést boncolgatták „Tényleg majmok voltak az őseim?” című előadásban. De nem maradhattak ki a számítógépes játékok bemutatói sem, mint ahogy a középkori fegyverek bemutatója is nagyon érdekesre sikeredett. A középiskolások megint más témák iránt érdeklődnek az előadások alapján. Így meghallgatták az érdeklődők a „Vaj vagy margarin” közti döntés dilemmáit, vagy olyan aktualitásokat, mint a „Puskázás, avagy tiltott fegyverhasználat egy magyarországi gimnáziumban” című előadást is.