Kiskutya kell a karanténhoz, megugrott az örökbefogadási kedv

Az állatok örökbefogadását is nehezíti a járványhelyzet. Megugrott ugyanakkor az örökbefogadási kedv is a bezártság miatt. Ez azonban az állatvédők szerint nem feltétlenül jó.

– Megugrott az örökbefogadási kedv, ám emögött most aligha van felelős gondolkodás – mondta Boncz Edit, a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke. – Sokan összezárva, gyermekkel együtt vannak otthon, s többnyire ekkor jön az ötlet, hogy időtöltésként jó lenne egy kutya vagy egy macska a családba. A hirtelen döntésből fakadó örökbefogadást viszont nem támogatja a szervezet.

– A saját szabályaink is nehezítik jelenleg az örökbefogadást, hiszen alapesetben nálunk ötször kell meglátogatni a kiválasztott kutyát – tette hozzá Boncz Edit. – Most viszont szeretnénk elkerülni a személyes találkozásokat, mert ha hozzánk is elérne a vírus, akkor nem lenne, aki ellássa az állatokat. Persze folytatnunk is kell az örökbeadást, hiszen már-már kezelhetetlen létszámban vannak nálunk kutyák. Ezért a fennálló helyzet idejére kidolgozunk egy új rendszert, aminek az örökbefogadók által írt bemutatkozó levél lesz az alapja. Ugyan nem könnyítjük meg a folyamatot, de ezzel is csökkenthetjük a személyes találkozásokat. Az alkalmasnak talált jelentkezők ideiglenes befogadói státusszal vehetik majd magukhoz az ebet, hogy legyen idő, míg kiderül, valóban megfelelőek-e a körülmények.

Boncz Edit hozzátette: egy német támogató szervezet révén sok kutyát adnak örökbe külhoni családoknak, úgy másfél havonta 15-20 eb kerül jó helyre a partnerszervezet által. A jelenlegi helyzetben viszont nem működhet ez a kapcsolat sem. Keresik a megoldást rá, hiszen folyamatosan érkeznek be újabb kutyák a menhelyre, akiknek helyet kell biztosítani.

Az egyesület elnöke szerint a kaposváriak segítőkészsége a járvány miatt sem hagyott alább. Rendszeresen hoznak tápot a menhelyre, s kisebb pénzadományokat is kap a szervezet. Van helye a pénznek, hiszen egy új kennelsort is fel kell építeniük.

Akadozó adakozás

– Nehezebb a kontroll az új gazdiknál, ez nehezíti kicsit az örökbeadást – mondta Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány elnöke. – Ugyanakkor jó pár kutyát sikerült gazdához juttatnunk az elmúlt időben a közvetlen környezetünkben.

Nagy az érdeklődés az örökbefogadás iránt a Balatonnál is, ám a siófoki állatvédő is úgy látja: az új gazdik sok esetben nem gondolják át kellően a döntést, s inkább az unalom, az otthonlét miatt vennének magukhoz állatot. Vörös Zsuzsa szerint nehezebben jutnak el az adományok most a menhelyekre. Ám azt is látja, hogy akinek van tartaléka, biztos a munkahelye, az odafigyel a menhelyek sorsára. Elmarad a májusi hagyományos rendezvényük, s emiatt nem csak az élménytől, de adományoktól és örökbefogadóktól is elesnek.