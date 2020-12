Kitárta kapuit a kaposvári Kossuth téren az Ajándékkuckó

Hagyománnyá vált, hogy Kaposvár és az Ökumenikus Segélyszervezet közös adománygyűjtő akcióval csatlakozik a karitatív szervezet minden évben meghirdetett országos adventi gyűjtéséhez. A megyeszékhely főterén felállított adománykuckó december 4-től fogadja a dobozba csomagolt felajánlásokat, elsősorban játékokat és édességet várnak.

– Ikrek, egy fiú és egy lány – csíphettük el a félmondatot a segélyszervezet munkatársaitól, akik már az akció pénteki indulásakor személyre szabottan válogattak, hiszen tudják, hogy kinek mire van szüksége. Az összegyűlt adományokat a városban élő rászoruló családok gyermekei között osztják szét karácsony előtt. Tavaly több mint 160 csomag gyűlt össze a város főterén, vette számba Bacza Barbara, a kaposvári Biztos Kezdet Gyermekház intézményvezetője, aki szerint az idei nehéz év mindenki számára.

– Jöttünk, mert minden évben itt vagyunk, és mert a segítség mindig jól jön, de talán most a legjobban – utalt a járványhelyzetre Szita Károly polgármester, aki maga is leadta a saját ajándékát az adománykuckóban a város alpolgármesterei és a képviselők fideszes frakciójának kíséretében. A város civil szervezetei is elhozták az adományaikat.

Aki megteheti, segítsen, mert lelkileg gazdagabb lesz az is, aki kapja és az is, aki adja, fogalmazta meg az indítékát Szép Tamás képviselő, aki a feleségével állított össze egy csomagot 4-6 éves kislányok részére.

Dér Tamás alpolgármester szintén a feleségével vásárolt be erre az alkalomra. Kárpáti Tímea képviselő cipősdoboznyi ajándékába baba, memóriajáték és könyv is fért. Giber Vilmos képviselő minden évben tízezer forintnyi édességet vesz a nélkülöző gyermekeknek.

Az adománykuckó délután tart nyitva 14 órától 18 óráig a Kossuth téren, de aki nem tud személyesen eljönni, segítséget nyújthat az Ökumenikus Segélyszervezet adományvonalán, vagy használhatja a postán elhelyezett adománygyűjtőket, illetve kuponokat is vehet áruházakban.

Megteszik a magukét a civilek

Csecsemőnek való kis kezeslábast hozott Sprigmann Józsefné, a Polgári Nyugdíjas Klub tagja. Minden évben megtesszük a magunkét, árulta el a Simon Edit, aki a Donner-Cser Kertváros Egyesület tagjaként adta le az adományát, melyet egy 14-15 éves lánynak szánt, főként ruhaneműkből állította össze. Szerinte az emberekből nem veszett ki a jó szándék, ezért csak egyszer kell szólni az egyesületek tagságának és sokan megmozdulnak a jó cél érdekében.