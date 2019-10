Kitárult a digitális világ a műhelyben

3D nyomtató, programozható robotok és CNC lézergravírozó is található abban a Digitális Készségfejlesztő Alkotóműhelyben, amelyet a napokban vehettek birtokba a Mathiász János szakgimnázium diákjai.

– Kevés olyan centrum van az országban, ahol minden tag­intézmény kapott egy ilyen műhelyt – mondta el Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja. Hozzátette: a DKA-műhely olyan közösségi tér, minden korosztály számára nyitott műhely, ahol a rendelkezésre álló különféle eszközök segítségével bárki megvalósíthatja saját ötleteit, projektjeit, legyen szó digitális technológiáról, robotikáról vagy hagyományos szakmákról.

– Többek között 3D nyomtató, digitális CNC-maró, eszterga, varró- és hímzőgép, legórobot, Arduino számítógépek és hagyományos fémipari, faipari és könnyűipari szerszámok, eszközök várják az érdeklődőket – sorolta Szamosi Lóránt. Megjegyezte: a műhely pályaorientációs célokat is szolgál, hiszen általános iskolás csoportokat is várnak a nyitvatartási időben.

– A Siófoki Szakképzési Centrum és Balatonboglár város együttműködése mintaszerű más területeken is, hiszen a város vezetése komoly figyelmet fordít az intézményi infrastruktúra fejlesztésére és megóvására. Nemrég döntött arról a helyi képviselő testület, hogy bruttó 20 millió forinttal támogatja a Mathiász szakgimnázium A épületének energetikai felújítását – mondta el Szamosi Lóránt. Megjegyezte: Mészáros Miklós, aki az iskola korábbi igazgatója is volt, polgármesterként is szoros kapcsolatot tart fenn a centrum vezetésével a Mathiász jövőbeli fejlesztési terveinek megvalósulása érdekében.