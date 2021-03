Kitüntették a MATE kaposvári oktatóját

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést ítélték oda Szigeti Orsolyának, az Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaságtudományi Intézete Marketing és Kereskedelem Tanszék vezetőjének.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék az államcsőd ellenére adtak milliárdokat Bige Lászlónak

– Kimagasló színvonalú, innovatív oktatói-nevelői és tudománynépszerűsítő tevékenységét ismerték el nemzeti ünnepünkön. Az innovatív szemléletmód honnan ered? Milyen családba született? – kérdeztük a Kaposszerdahelyen élő egyetemi docenst.

– Nagyon sok iparos, kézműves volt a családban. Mindenki értéket alkotott, és a munkájukhoz nagyfokú kreativitásra, a világgal haladó szellemre volt szükség. Talán ez a vér csörgedez tovább az ereimben. Második generációs értelmiségi családba születtem. Édesapám gépészmérnökként végzett, ami abban az időben hatalmas dolognak számított, ő volt az egyetlen diplomás a faluban, előttem is élő példa. Csodás gyerekkorunk volt, szüleink megadtak minden lehetőséget számunkra.

– Kislányként is világmegváltásra törekedett?

– Soha nem törekedtem világmegváltásra, de gyerekkoromtól kezdve nyitott vagyok mindenre, ami értéket hordoz. Folyamatosan csapatban léteztem, rengeteg közösségben tevékenykedtem. Két kisebb testvérrel, rengeteg unokatestvérrel, számtalan baráttal én voltam az, akihez mindig szívesen fordultak, és jó hallgatóságnak bizonyultam. Nem nagyon tudtam, mi szeretnék lenni, de meggyőződésem volt, hogy a „helyemre kerülök”. Megtettem mindent, ami tőlem telt, és a többit mindig rábíztam az Úristenre.

– Az egyetemi hallgatókban hogy lehet elültetni ezt a szemléletet? A felsőoktatásba nemcsak extrovertált, mindenkor szárnyalni kész fiatalok kerülnek…

– A hallgatókban nehéz visszaállítani ezt a szemléletet. Ebben egyébként nem az egyén hibáját látom. Minden gyerekben ott van az innovativitás, a szárnyalni akarás, hogy meg akarja mutatni magát és a tudását a világnak, aztán szépen lassan a rendszer kiöli belőlük ezt a lelkesedést. A Kaposvári Egyetem – most már Kaposvári Campus – Gazdaságtudományi Kara vissza tudott ebből a lelkesedésből csempészni valamit a hallgatók életébe. Büszke vagyok a tehetséggondozásunkra, az oktatóinkra, akik érzékelhetően meg tudják szólítani a mai – talán bezárkózottnak tűnő – hallgatókat is. Nem a legjobb képességű diákokkal kell dolgoznunk, de amikor rá lehet ébreszteni valakit arra, hogy kiváló gondolatai vannak, hogy az ötlete újdonságértékű, hogy amit kitalált, azt meg is lehet valósítani, az addig „szárnyaszegett” madarak is repülni kezdenek.

– Olykor lehangoló adatokkal szembesülünk arról, hogy hiába az egyetemi diploma, nagy az általános műveltség hiánya, s fogékonyság az értelmiségi létre, jóllehet, tudjuk: nem attól lesz valaki értelmiségi, hogy felsőfokú végzettséget szerzett…

– Tény, hogy nem a diploma tesz valakit művelt emberré. Mindenkit tisztelek az általa elsajátított tudásért. A kertész, aki meg tudja metszeni a fákat, és tudja mikor szaporíthatja a virágokat, ugyanolyan értékes tudással rendelkezik, mint az autószerelő, aki rájön a motorhiba okára, vagy az agysebész, aki századmilliméteres pontossággal kell, hogy dolgozzon. Én nem a műveltséghiányban, hanem mások megértésének és a másik ember iránti tolerancia hiányában látok nagy problémát. Kiképzett belső trénereink, oktatóink által egyetemünkön vált először elérhetővé hallgatóink és dolgozóink számára egy nemzetközileg elismert módszer, A 7 szokás tréning megmutatja, hogy azok a kiemelkedően eredményes emberek, akik az életükben rejlő lehetőségeket maximálisan kiteljesítették munkájukban, magánéletükben, milyen gondolkodási és viselkedési mintázatokat követnek. Ez tanulható, elsajátítható, a napi életvitelbe beépíthető módszer.

– Hit és tudomány önnél jegyben járnak. A kaposvári Szent Imre-templomban gyakran megfordul. Milyen erőforrást jelent a vallásgyakorlás?

– Mindazt, ami bennem értéknek tekinthető, azt Istentől kaptam, és a hiten keresztül működik. Olyan családba születtem, ahol a hit megélése a mindennapok részeként jelent meg. Családom az elmúlt rendszerben is vállalta hitét – az ezzel járó megpróbáltatásokkal együtt. Rózsás László atyának köszönhetem, hogy a Patrona Hungariae Gimnáziumba kerültem, ahol a Szegény Iskolanővérektől életre szóló lelki erőt és tartást kaptam. Büszke vagyok arra, hogy az országban egyedülálló módon Kaposváron elindíthattuk a Keresztény értékrendű vezető szakirányú – másoddiplomás – továbbképzést, ami Varga László püspök atya indítványára a Kaposvári Egyházmegyében hirdetett vezetőképzés ötlete alapján fejlődött diplomás képzéssé.

– Az egyetemi hierarchiában többféle beosztásban dolgozott, de ahogy érzékeltem, mindent úgy fogadott el, ahogy történt. Az alázat megmaradt e mostani időszakban is, amikor a 20 éves Kaposvári Egyetem más struktúrában kényszerül működni?

– Hiszem, hogy az életben mindaz, ami történik velünk, nem véletlen, és kizárólag a javunkat szolgálja. Pozitív életszemlélet jellemez, ezért minden helyzetben igyekszem megtalálni annak előnyeit, és az elsőre látszólagosan rossz dolgokat, negatívumokat pedig tanulásra használom. Ezek segítenek perspektívát váltani, új oldalakról megvilágítani eseményeket, embereket.

– Mi okozta a legnagyobb erőfeszítést az elmúlt hónapokban?

– Több területet is érintettek az elmúlt időszak kihívásai. A munkámban 3 évig a Gazdaságtudományi Kar – utolsó – dékánjaként dolgoztam, és a modellváltással egy 2004-ben nehezen létrehozott, de mára működőképes és értékes felépített rendszer szűnt meg, amit olyan nevek fémjeleztek, mint a néhai Széles Gyula vagy Balogh László. Úgy érzem, a kar megszűnésével egy kicsit ezeket az embereket, az általuk elvégzett munkát, az ő erőfeszítéseiket veszítettük el, amit nagyon nehéz számomra a helyén kezelni. Emellett kiröppent a 20 éves nagyfiam, aki egyetemi tanulmányokat kezdett Budapesten. Egy anyának nehéz elengedni felnőtt gyermekét.

– Ha pihen, akkor el tud szakadni a tudománytól?

– Abszolút. Nem tartom magam klasszikus tudósnak, kutatónak, sokkal inkább oktatónak, talán még inkább szervezőnek definiálnám magam. Számtalan dolog kikapcsol, a takarítás és a vasalás is. Szeretek, és az érintettek szerint tudok is sütni-főzni, amiben kiélhetem kreativitásomat. Rajongok a kertért, a növényekért, virágokért, legyen az szobai vagy kerti változat, ami az irodámban és az otthonunkban is szembetűnő, bár ezen a területen azért a férjem az igazi szakértő. Kedvelem a jó könyveket és a filmeket, s a logikai feladványok és játékok is kikapcsolnak.

A marketingfilozófia: a vevő fejével kell gondolkodni

Szigeti Orsolya a kezdetektől fogva marketinget tanít, amit sokan a reklámmal azonosítanak, pedig valójában a marketing egy egész szervezetre kiterjedő gondolkodásmód, filozófia, aminek a lényege a vevőkkel való azonosulás, a vevők fejével való gondolkodás, ez lehet az innovatív gondolkodásmód alapja. Az integráció kapcsán a Gazdaságtudományi Kar 2 új felsőoktatási szakképzési szakkal, két alapszakkal és 3 mesterszakkal gazdagodott. Ilyen mértékű szakportfólió-bővítésre valószínűleg soha nem lett volna mód a korábbi keretek között.