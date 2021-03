Kiürítette a járvány a falusi óvodákat is

Egyetlen gyermek sem volt hétfőn a mernyei óvodában. Kettő csoport teljes karanténba került, a harmadikban pedig betegség miatt többen is hiányoztak. Ügyeletet ugyan tartottak az intézményben, de egy szülő sem vitte be gyermekét. A somogyi óvodások között a felső légúti megbetegedés a leggyakoribb, de hányás és hasmenéses esetek is előfordulnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Az elmúlt héten pénteken rendelték el a karantént a mernyei óvodában. A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde tagintézményében egy dolgozó és egy gyermek tesztje lett pozitív, ezért kellett szinte mindenkinek otthon maradnia. A karantént majd csütörtökön oldják fel, így pénteken az egészségesek újra mehetnek óvodába. Kurucz Gáborné intézményvezető megkeresésünkre elmondta: a Somogyjádhoz tartozó mind a nyolc óvodában vannak olyan gyerekek, akik felső légúti megbetegedés miatt hiányoznak, de olyan eset is előfordul, hogy a szülők óvatosságból nem engedik el otthonról gyermeküket. – A koronavírus-járványtól tartanak – mondta Kurucz Gáborné. – Vannak olyan családok, akik együtt élnek a nagyszülőkkel, ezért amíg őket nem oltották be, addig a legfiatalabbakat nem engedik közösségbe, nehogy „hazavigyék” a betegséget – fogalmazott az intézményvezető. A Marcali Óvodai Központhoz tartozó intézményekben is sok a hiányzó. A hét óvodába 431 gyerek jár, több mint harminc százalékuk pedig valamilyen betegséggel küszködik. Tamásné Turbéki Angéla intézményvezető elmondta: az elmúlt időszakhoz képest többen betegedtek meg az óvodákban. A gyerekek leggyakrabban hányás, hasmenés, kötőhártya-gyulladás és különféle felső légúti problémák miatt vannak távol. Tamásné Turbéki Angéla hozzátette: naponta többször is fertőtlenítenek az intézményekben, a gyermeki közösségekbe pedig csak a dolgozók mehetnek be. A szülők sürgős esetekben csak szájmaszkban és alapos fertőtlenítés után léphetnek be az óvodába. Azonnal be kellene zárni az iskolákat Nagyné Bognár Márta kaposvári gyermekorvos megkeresésünkre elmondta: a legtöbben felső légúti megbetegedéssel és a koronavírus- járvány miatt fordulnak hozzá. Tapasztalatai szerint a harmadik hullám jóval fertőzőbb, mint a korábbi kettő, ugyanis ha egy családban valaki elkapja, akkor a betegség szinte mindenkit ledönt a lábáról. A gyermekorvos hangsúlyozta: az ország nagyon kemény két hét elé néz, ezért komoly intézkedések kellenek ahhoz, hogy megfékezzék a vírus terjedését. Kiemelte: az óvodákat és az iskolákat mielőbb be kellene zárni két hétre, de azokat a helyeket is, ahol sokan gyűlhetnek össze. Nagyné Bognár Márta hozzátette: a pedagógusokat muszáj lenne előre sorolni, és minél előbb beadni nekik a koronavírus elleni védőoltást. Tapasztalatai szerint ugyanis a felnőtteket jobban megviseli a járvány, a gyerekek viszont hőemelkedéssel, kisebb lázzal pár nap alatt átvészelik. Fotó: Lang Róbert