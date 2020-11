Kiürül a kolesz: hazaköltöztek az egyetemisták

A kaposvári egyetemisták sorban hagyták el a kollégiumot kedden. Volt, aki úgy készült: az idén már nem is költözik vissza.

A Szent István Egyetem Kaposvári Campusáról sorban költöztek ki a hallgatók kedden. Bár a parlamenti döntés csak délután született meg, a fiatalok elébe mentek és kiürítették szobáikat. Volt, aki szobanövényeivel együtt távozott az épületből, s olyan is, aki ágyneműje mögé bújva botorkált le a lépcsőkön. – Igazából meg sem lepett a döntés – mondta lapunknak Kiss Klaudia, a gazdaságtudományi kar harmadéves hallgatója. – Már vártam, hogy mikor fogják ezt bejelenteni, sőt korábbra számítottam.

Hozzátette: az online oktatással nem volt problémája már tavasszal sem, így most is arra számít, hogy színvonalasan tudja teljesíteni a félévet.

Sorban hagyták el az épületet a diákok, sokan egyedül oldották meg a kiköltözést. – Ez már körülbelül a tizedik forduló, annyi a holmim – mondta egy teli dobozzal a kezében Horváth Anett, harmadéves vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgató. – Nagykónyiban élek, úgyhogy tegnap hazamentem és visszajöttem kocsival, hogy ki tudjak pakolni.

Elmondta: szerinte nem az igazi az online tanulás, neki fontos a részvétel az előadásokon. Emiatt némileg aggasztja a hétfői bejelentés, de igyekszik majd ismét kihozni a legjobbat a helyzetből.

A kiköltöző diákok többségének inkább magával a kiköltözéssel volt problémája, tekintve, hogy csak nemrég költöztek vissza a kollégiumba. Volt, akinek szülei segítettek a holmik hazapakolásában.

– Nemrég költözött be az őszi szünet után, most meg megint költözhet ki – mondta Rigó Ferencné, aki Kocsoláról jött autóval egyetemista lányáért. – Nekünk nagyon kaotikus ez az egész, mert a lányom harmadéves és olyan a tanrendje, hogy egy hét digitális oktatás van, egy hét pedig itt. Ezt a folytonos költözködést kissé túlzásnak tartom.

Az elsősöknek a legnehezebb

A Tolna megyei Kocsolánál jóval messzebbről is érkeztek szülők kedden Kaposvárra, hogy egyetemista csemetéiknek segítsenek a hazaköltözésben. Nagy László Kazincbarcikáról érkezett. Kora reggel szállt autóba, hogy időben Kaposvárra érhessen. – Éppen odahaza volt most a lányom, úgyhogy együtt jöttünk Kaposvárra. A somogyi megyeszékhely és Kazincbarcika között legalább hat órás az autóút – mondta Nagy László. – Nem is számítunk már arra, hogy a lányom még az idén visszaköltözhet. Szerintem a vizsgákat is online tartják majd meg decemberben.

A megkérdezett egyetemisták elmondták: különösen az elsősöknek nehéz a jelenlegi helyzet, hiszen az elsőéves egyetemisták szinte alig ültek iskolapadban, amióta szeptemberben elkezdődött számukra a tanév. S most úgy fest, hogy nem is fognak egyhamar.