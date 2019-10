Kizárólag mesterképzésekre lehet jelentkezni a keresztfélévben

A Kaposvári Egyetem három karán hirdettek meg keresztféléves képzéseket ezekben a napokban. Az agrár- és környezettudományi, a gazdaságtudományi, valamint a pedagógiai karokon 22 képzésre jelentkezhetnek november 15-ig a továbbtanulni vágyók.

– Kizárólag mesterképzésekre lehet jelentkezni – mondta el lapunknak Podráczky Judit, a Kaposvári Egyetem oktatási rektorhelyettese. – Csak alapképzési diploma birtokában lehet megpályázni a keresztféléves képzéseket.

Állattenyésztő mérnöki, pénzügy és neveléstudomány szakra is beadhatják jelentkezésüket a leendő hallgatók. Ez utóbbi teljesen új lehetőség a képzési kínálatban, tette hozzá Podráczky Judit. – Ide elsősorban pedagógiai területen diplomát szerzett hallgatók jelentkezhetnek teljes kreditbeszámítással – ismertette a feltételeket az oktatási rektorhelyettes. – Ilyen mesterképzésünk még nem volt, az elmúlt évben akkreditáltattuk. Jöhetnek kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, konduktorok és bizonyos feltételek teljesítésével jöhetnek más szakon végzettek is.

A jelentkezők államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésekre is jelentkezhetnek, s legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg, amelyből három díjmentes. A további jelentkezési helyek 2-2 ezer forintba kerülnek.

A www.felvi.hu weboldalon kell regisztrálni és jelentkezni. A felvételi elbeszélgetések időpontjairól a Kaposvári Egyetem honlapjáról is tájékozódhatnak az érdeklődők, de az érintetteket levélben is kiértesítik. Bármilyen kérdés esetén e-mailben vagy telefonon is lehet érdeklődni az egyetem elérhetőségein.

A jelentkezési lapokat a leendő mesterképzésben résztvevő hallgatók november 20-áig hitelesíthetik, amelynek legegyszerűbb módja ügyfélkapun keresztül történik.

A jelentkezési határidő után szerzett dokumentumok feltöltésének határideje 2020. január 9. A ponthatárokat várhatóan 2020. január 23-án hirdetik ki.