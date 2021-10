Klímakuckóban nevelkedik a jövő környezetbarát nemzedéke

Megnyitott hétfőn a Klímakuckó Kaposváron. A belváros egyik üzlethelyiségében játékos és interaktív módon hívják fel a gyermekek figyelmét a klímavédelem fontosságára, továbbá a felnőtteknek is szerveznek ide ismeretterjesztő előadásokat a környezettudatosság jegyében.

A belépést követően azonnal birtokba is vették a kaposvári gyerekek a Klímakuckót.

– Itt megtudhattuk, hogy a fürdéssel fogyasztjuk a legtöbb vizet – mutatott az egyik interaktív táblára Vajda Marcell. Barátja, Luthár Ábel pedig a mellette lévő játékban korongokkal jelezte, hogy melyik energiaforrás megújuló. Hozzátette: fontos, hogy kevés vizet és villanyt fogyasszunk a klíma védelmének érdekében. A Klímakuckóban az óriási társasjáték mellett a szelektív válogatósor volt a gyerekek kedvence.

– Ez a belvárosi ingatlan a legjobb hasznosítást tűzte ki célul – mondta el a nyitónapon Szita Károly. Kaposvár polgármestere kiemelte: a lehető legkisebb korban kell megtanítani, hogyan kell élni, hogy egészséges felnőtté váljanak. – Az a célunk, hogy a lehető legtöbb megújuló energiát tudjuk használni, ezért fogunk elektromos autóbuszokat vásárolni, de a legtöbbet mi magunk tehetünk azért, hogy elérjük a klímasemlegességet – mondta el Szita Károly. Kiemelte: 2030-ra az a céljuk, hogy a város nagy mértékben energiafüggetlen lehessen.

Gyerekeket és felnőtteket is várnak

– Mikor megjelent a Klímakuckó a híradásokban, már két gyermekcsoport be is jelentkezett – mondta el Kovács Katalin, a város környezetfejlesztési igazgatója. Hozzátette: egy ökomenedzser foglalkozik a gyerekekkel, olyan témákat érint, mint például a a hulladék megelőzése, kezelése vagy a levegőminőség védelme. Utóbbi témában a felnőtteknek szerveznek egy előadást a héten, egy egyetemi szakember a környezetbarát fatüzelés módját mutatja be. A Klímakuckóban családi délutánok is lesznek, melyeken ingyenesen vehetnek részt az érdeklődők. A Klímakuckóba a [email protected] emailcímen jelentkezhetnek be a csoportok.