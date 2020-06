Térfigyelő kamerákkal vigyáznak a rendre több településen

Egy 300 literes, hússal teli fagyasztót pakoltak ki a tolvajok a közelmúltban Somogyaszalóban. A település vezetése megkezdte a térfigyelő kamerák telepítését, már a temetőbe is jutott nyolc, ugyanis itt a virágok és a mécsesek tűntek el. Egyre több somogyi önkormányzat dönt úgy, hogy bekamarázza a települését a lakók biztonsága érdekében.

Egy háromszáz literes, hússal teli fagyasztót pakoltak ki a közelmúltban ismeretlen tolvajok Somogyaszalóban. – Úgy jutottak a hűtőszekrényhez, hogy a ház alsó részén lévő kerítést megbontották az éjszaka folyamán, a keletkezett lyukon mentek be. Mire a lakók felkeltek, már üres volt a fagyasztóláda – mondta el az egyik somogyaszalói férfi, akinek szomszédságában jártak a hívatlan vendégek.

– Volt, akitől tyúkokat loptak, de tartós élelmiszert, lisztet, s még sört is elvittek – mesélte Pintér Györgyné. Hozzátette: a koronavírus miatt sokan feltöltötték a kamrákat a faluban, valahogy rendre az ilyen teljesen megtöltött helyiségeket rámolták ki. – Örülök, hogy bekamerázzák a települést, sőt még a temetőt is, mert onnan is folyamatosan tűntek el a virágok, mécsesek – emelte ki a nyugdíjas asszony.

Csütörtök délután újabb kamerák kerültek ki a település központjába. – A temetőben és a hivatal falára már korábban felszereltek nyolc-nyolc kamerát. A többit folyamatosan telepítik megbízásunkból a település többi pontján – mondta el Törzsök Gabriella polgármester. Hozzátette: a választások előtt elhatározta, hogy a lopások visszaszorítása és a somogyaszalóiak biztonsága érdekében kamerákat telepítenek, ez volt az egyik fő pont a programjában.

Ugyanakkor a településvezető szintén megerősítette a bosszantó lopásokat. Megjegyezte: öt háznál a hátsó kerteken mentek be tolvajok, volt, ahol a kutya jelzett, és inkább elmenekültek. A besurranókat a szőlőhegyig követték az állatok.

– Csaknem harminc térfigyelőt helyezünk ki a nyáron, sajnos korábban nem nyertünk a pályázaton, így 2,5 millió forint saját forrásból valósítjuk meg a beruházást – mondta el a polgármester.

Nemcsak Somogyaszalót, hanem egyre több somogyi kistelepülést kameráznak be az önkormányzatok. Mezőcsokonyán február végén raktak fel kamerákat. – Nyolc térfigyelő kamerát szereltünk fel a településen, amelyek a kereszteződésekben a közutakat figyelik – mondta Sudár Zoltán, Mezőcsokonya polgármestere. Az önkormányzat négymillió forint saját forrásból helyezte ki a térfigyelőket a lakosok biztonsága érdekében. – A környező településeken megszaporodtak a kisebb lopások, és bízunk benne, hogy a felszerelt kamerák elrettentik a tolvajokat a településen – jegyezte meg a polgármester.

Nem háborgatják többé a vadak az eddei temetőt

Edde Temetőfejlesztésre pályázott a Magyar Falu Programban a település, és sikerrel nyertek támogatást arra, hogy a sírkertet rendbe hozzák. Az így kapott majdnem ötmillió forintot erre a felújításra fordították. A munkákat az utóbbi hetekben fejezték be. A csütörtöki átadáson köszöntőt mondott Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke. Nagy Mariann, Edde polgármestere köszönetet mondott Móring József Attilának, a térség országgyűlési képviselőjének a támogatásért. A temető ezzel biztonságos és rendezett lett, és ez már régi vágya volt az itt élőknek. A terület az erdő közelében, külterületen fekszik, ezért korábban a vadak gyakran beszöktek ide, és megrongálták a sírokat. Ezt az áldatlan helyzetet most megszüntették. A temető hátsó részét ezentúl vadháló védi, illetve a többi részt kerítéssel kerítették körbe, amely jellegében igazodik a környezethez. Egy urnafalat is építettek, és parkosították a sírkertet. Az Eddéről elszármazottak közül sokan látogatják a temetőt, és vannak olyanok is, akik bár a faluból indulva máshol éltek, de azt kérték, hogy ez a temető legyen a végső nyughelyük.

A temetőből is sokszor ellopták a mécseseket, virágokat