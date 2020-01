Kocsonyavadászat lekvár-lessel fűszerezve

Szinte azonnal elkapkodták a vásárlók a Kaposvári Nagypiacon a kocsonyavásár főszereplőit, vagyis az ízletes lében főtt füstölt finomságok. Különlegességeket is kínáltak az őstermelők, s lekvárból sem volt hiány.

Malacuk volt azoknak, akik korai ébresztőt állítottak szombaton, hiszen kapós volt a kocsonya a piacon. – Százharmincat csináltunk és csak ennyi maradt – mutatott az asztalon árválkodó négy kocsonyára Korpics Lászlóné. Különleges kocsonyákat is készített erre az alkalomra volt csirkemelles kocsonya, de olyan is, amelybe különböző zöldségek kerültek, s találhattak vásárlók olyat, amelybe egy főtt tojás, vagy citromkarika került. – Van, aki nem szereti a kocsonyahúst ezért volt olyan, amiben csak lé volt. Sokat eladtunk belőle, ahogy kipakoltunk rögtön jöttek is a vevők.

A Jó falatka büfé is készült a kocsonyavásárra, komoly sor alakult ki, s mindenki a téli finomságért ácsingózott. – Füstöltet kérek – mondta egy idős asszony, s Babai Tamásné már csomagolta is a gondosan elkészített ételt.

– 2011. óta árusítunk kocsonyát és én csak hagyományosat főzök – mondta a nagybajomi vállalkozó. – Két fajta van, amelyikben van füstölt és amelyikben nem. Ebből van több, mert inkább ezt keresik a vevőink.

A magyar falusi ember pudingját nagy élvezettel fogyasztották azok, akik reggelire és nem elvitelre vásárolták meg. – A kocsonya miatt jöttünk – mondta kérdésünkre Tamás János. – Már tavaly is voltunk, akkor volt baromfikocsonya is. Most sertésből készültet vettünk, de ez nagyon finom. Pont olyan, mintha én főztem volna.

A kocsonyán kívül persze hurka és hal is sült, s különleges lekvárokat is vásárolhattak az érdeklődők. Az egyik ilyen a rózsalekvár volt, ennél az asztalnál szinte mindenki megállt. – A termékeink valóban rózsából készülnek és azokat is mi termesztjük – mondta el lapunknak Buneváczné Nagy Eta, a Rózsasziget alapítója. – A termékeink vegyszermentesek és olyan rózsákat választottunk, amelyek magas illóolajtartalmúak. Ez azért fontos, mert a rózsaolajban több mint 260 -féle hatóanyag van. Készítünk rózsalekvárt, amelyet rengeteg rózsasziromból készítünk és egy kicsi almát adunk hozzá, így a pektin miatt lesz ilyen az állaga.

Az üvegbe zárt nyári ízekből fitt verzió is kapható volt, s még csipkebogyó, valamint bodzalekvár is vásárlásra, s persze kóstolásra csábított. Aki pedig elgémberedett, vagy fázni kezdett volna a dermedt kocsonyától forró teával, illetve forralt borral melegíthette fel magát. Aki pedig a piacon kapott kedvet a kocsonyafőzéshez, az akciósan vásárolhatott ehhez bőrös sertéshúst.