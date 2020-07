Száz óvónő gondoskodása hiányzik már a somogyi falvakból

Sok vidéki óvoda nyáron sem áll le, biztosítják a helyi gyermekek felügyeletét, de a nyári szabadságolások miatt most még nehezebben tudják pótolni a hiányzó munkaerőt. Sok óvodapedagógus hiányzik ugyanis a rendszerből, s főként a kisebb településeken okoz nehézséget, hogy minden üres álláshelyet betöltsenek.

Ha a közigazgatási állásajánlatokat összegyűjtő honlapra látogatunk, és beütjük, hogy hol keresnek óvodapedagógusokat és óvodavezetőket Somogy megyében, megdöbbentő számot, 123 találatot kapunk. A hirdetések többsége ráadásul nem friss, már hetek, hónapok óta várják a jelentkezőket. Ha szemezgetünk belőle, néhány jól ismert településnév rögtön a szemünkbe ötlik: Somogygeszti, Juta, Bárdudvarnok, Magyaratád, Lakócsa, Nikla, Porrog, Somogyszob, Kiskorpád, Szabás, Pogányszentpéter, még felsorolni is nehéz valamennyit.

Segesden szerencsések voltak, mert tavaly óta kerestek és találtak óvónőt a Tündérkert óvodába – felelte érdeklődésünkre Péntek László polgármester. Az óvodavezetői posztra is érkezett egy sikeres pályázat, egy szomszéd településen élő hölgytől. Így megoldódni látszik a gondjuk. Péntek László hozzátette: az előrelátó településvezetők már keresik az utánpótlást, nekik már most is van tervük arra, hogy egy gyesen lévő kismamát beiskoláznak majd óvónőnek. A segesdi óvoda nyáron is működik egyetlen csoporttal, míg év közben 78–80 gyermek jár ide a faluból, illetve Lászlómajorból és Bertalanpusztáról.

– Országos probléma lett az óvónőhiány, pedig sok fiatal végez a főiskolán, de valamiért nem vonzó a számunkra a pálya – fogalmazta meg Ütőné Nyul Katalin, a kutasi Micimackó óvoda vezetője. – Emberhalászat történik most már: az egyik intézmény a másiktól próbálja meg átcsábítani az óvónőket.

Kutason is van hiány, minimum egy, de akár két óvodapedagógust is tudnának foglalkoztatni a jól felszerelt intézményben. Nehéz a helyzet, de csak a szakma és a gyerekek szeretete, az elhivatottság tartja pályán a vidéki óvónőket az intézményvezető szerint. A településen igyekeznek mindent megadni az óvónőknek, szolgálati lakás mellett cafeteriát is biztosítanak, ami a környéken egyedülálló.

Összefogással próbálják pótolni a hiányzó munkaerőt

A kutasi óvodába 65–66 kisgyermek jár, és egy éve működik a minibölcsődéjük telített létszámmal. Az intézményben kompetenciaalapú nevelést végeznek, és nagyon büszkék az egyéni képességfejlesztés terén elért eredményeikre. 2017-ben a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében felújították az udvarukat, új játékokkal és informatikai eszközökkel gazdagodtak. Május vége óta hirdettek állást, határozatlan időre. A hiányzó munkaerőt összefogással, de nehezen tudják megoldni, főként úgy, hogy a pedagógiai asszisztensek besegítenek, de ekkor nagyobb teher hárul a dolgozó óvónőkre, fűzte hozzá Ütőné Nyul Katalin.